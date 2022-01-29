العثور على طفل حديث الولادة بجوار بنك في الغربية.. والنيابة تحقق

قررت نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية إيداع طفل رضيع، حديث الولادة، عمره لم يتجاوز شهرا، في مستشفى قطور المركزي، من أجل توقيع الكشف الطبي عليه وفحصه، وذلك بعد أن تم العثور عليه بجوار أحد البنوك ملفوفا في بطانية، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كاميرات المراقبة

كما قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في الشارع محل الواقعة، وذلك لمعرفة هوية الطفل الرضيع الذي عثر عليه اليوم بجوار مبنى فرع أحد البنوك بمدينة قطور، وسرعة ضبط المتهم، ومناقشته حول ملابسات تلك الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغ من رجال خدمة الشرطة المكلفين بتأمين أحد فروع البنوك في مركز قطور، يفيد بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة، عمره لا يتجاوز 30 يوما ملفوفا داخل بطانية، وذلك من قبل عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم في محل الواقعة.

سيارة إسعاف لنقل الطفل للمستشفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قطور إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الطفل إلى مستشفى قطور المركزي من أجل توقيع الكشف الطبي عليه والتأكد من سلامة صحته، وحرر محضر بالواقعة، وتبين أن الطفل عمره لا يتخطى 30 يوما وهو حديث الولادة، وعثر عليه ملفوفا داخل بطانية بجوار خلف مبنى البنك وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت نقل الطفل وايداعه في مستشفى قطور المركزي من أجل توقيع الكشف الطبي عليه، وأيضا تفريغ كاميرات المراقبة من أجل كشف ملابسات الواقعة، وسرعة تحريات المباحث حولها، وأيضا سرعة ضبط المتهم.