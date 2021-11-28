مدرب «قطور» صاحب واقعة «اللودر» يكشف استعداداته للمباراة المقبلة: طلبت تخفيض الغرامة

قال الكابتن محمد حسنين إينو، المدير الفني لفريق شباب قطور بالغربية، المعروف إعلاميا بصاحب واقعة «اللودر»، إنه سيخوض مباراته المقبلة مع نظيره مركز شباب الهياتم، يوم الجمعة المقبل، على أرضية مركز شباب قطور، ضمن فعاليات الدوري العام للدرجة الرابعة.

وأوضح «إينو»، أنه تقدم باستغاثة إلى منطقة كرة القدم بمحافظة الغربية وأعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم، للمطالبة برفع عقوبة إيقافه ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بسوء إدارة مباريات خلال الموسم الرياضي الماضي، مؤكدا أنه لم يسدد الغرامة، وطالب بتخفيضها، منوها إلى أنه يشعر أن مستقبله كمدرب يضيع، وهو ما يدفعه للتحايل على العقوبة ودعم فريقه خلال مبارياته بكافة الحيل المتاحة.

«إينو» المدرب الشقي

المدير الفني لمركز شباب قطور، أكد عدم تمكنه من إدارة فريقه وتوجيه لاعبيه أثناء لقاء نظيره مركز شباب الهياتم، سوى من خلال الجلوس أعلى سور ملعب المباراة، لاعتراض مسئولي لجنة كرة القدم بالغربية على دخوله أرضية المباراة، لعدم سداده الغرامة المالية، موضحا أنه تقدم بطلبات لتخفيضها، مضيفا «فيه لاعب من نادي كبير أخطأ وتم إيقافه 8 مباريات ولم يغرم، وأنا مستقبلي الرياضي كمدرب فني بيضيع».

وكشف «إينو» أنه لقب بالمدرب الشقي ولعب ناشئا في فريق براعم نادي طنطا الرياضي ومركز شباب قحافة، كما درب فريق كرة القدم بنادي سبورتنج كاسل وعدد من مراكز الشباب آخرها مركز شباب قطور حاليا.

تفاصيل استئجار لودر لإدارة وتوجيه اللاعبين

مدرب كرة القدم صاحب واقعة اللودر، قال إنه سافر قبل يوم من مواجهة فريق النجم المصري، التي جرت الخميس الماضي، لمعاينة موقع إستاد المباراة، واتفق مع زملائه على التعاقد مع «لودر» للركوب عليه وتوجيه لاعبيه من أعلى سور استاد منية سمنود، سعيا لحصد النقاط الثلاثة، وانتهت المباراة لصالحه بنتيجة 4 - 3، وهو ما لاقي استحسان وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقدامى الرياضيين في الأقاليم.