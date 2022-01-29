الصورة الأولى للفنان محمد عبده مع مولوده الجديد سلمان.. أصبح أبا لـ11 ابنا

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الصورة الأولى للفنان محمد عبده برفقة نجله الأصغر «سلمان»، بجانب أبنائه الثلاثة من زوجته الحالية، وذلك عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «خاصة لايف فنان العرب»، وحظت الصورة بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي وتوالت عليها التعليقات التي تهنئ «فنان العرب» بمولوده.

ورزق الفنان محمد عبده بمولوده «سلمان»، في 5 يناير الجاري، والذي اختار له هذا الاسم تيمنا بالملك سلمان، وفقا لما أعلنه في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «الحمد لله رب العالمين، رُزقت فجر هذا اليوم بمولود أسميته سلمان، تيمنا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله».

وأنجبت زوجة محمد عبده، الفرنسية من أصل جزائري، ابنها الرابع من الفنان السعودي، في فرنسا، ولديه منها «خالد» و«عالية» و«العنود».

11 ابنا وابنة لـ«فنان العرب» من زيجتين

وبوصول «سلمان» أصبح الفنان السعودي البالغ من العمر 72 عاما، لديه 11 ابن وابنة، حيث تزوج للمرة الأولى من سيدة سعودية تدعى «نجوى البنوي»، وأنجب منها 7 أبناء هم نورا، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال، ولكن تم الانفصال بعد أكثر من 25 عاما.

وتزوج «عبده» بعد ذلك من سيدة فرنسية ذات أصول جزائرية تعرف عليها خلال رحلة علاجية إلى فرنسا، وأنجب منها خالد عام 2013، ثم عالية عام 2016، بالإضافة إلى العنود في 2018.

محمد عبده يدخل موسوعة الأرقام القياسية

ودخل الفنان محمد عبده موسوعى «جينيس» للأرقام القياسية في يناير الجاري، عن تقديم 100 أغنية بتقنية «هولوجرام» باعتباره أوّل فنان يتمّ أرشفة معظم أعماله بهذه التقنية، وذلك خلال حفله الأخير بعنوان «ليلة المعازيم» التي قدمها ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أعماله الشهيرة، واستمر لما يقارب لخمس ساعات متواصلة.