خطوة بخطوة.. إزاي تحجز دورك «أون لاين» قبل التوجه لإنهاء خدمتك بشركة المياه

كشفت إدارة البوابة الإلكترونية بالإدارة العامة لخدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية للشركة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشتركين الواقعين في نطاق عمل الشركة بجميع مستوي الفروع والإدارات لكيفية الحصول علي خدمة دور المواطن لتأدية الخدمة التي يرغب أن ينفذها بالشركة أون لاين.

خدمه الحجز أون لاين للخدمات الإلكترونية بشركة المياه

وأشارت إدارة البوابة الإلكترونية بالإدارة العامه لخدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أنَّ خدمه الحجز أون لاين للخدمات الإكترونية متاحه على الموقع الإلكتروني للشركة لحجز دور في فروع الشركة لطلب خدمة معينه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة التالي: https://www.alexwater.com.eg/#section4

خطوات يجب على المشتركين لحجز دور فى فروع الشركة لطلب خدمة معينه

وحددت إدارة البوابة الإلكترونية بالإدارة العامة لخدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 6 تعليمات يجب أن يتبعها المشتركين لحجز دور في فروع الشركة لطلب خدمة معينة وهي كالتالي:

1- الحجز متاح لمدة أسبوع مقدمًا.

2- التسجيل ببيانات حقيقية وإلا ستعرض نفسك للمسائلة القانونية.

3- يسمح بالحجز في الأماكن المتاحة فقط.

4- إثبات الحضور بالرقم القومي ورقم الدور.

5-الالتزام بالموعد المحدد وأي تأخير سيعتبر الحجز لاغيًا

5- لكل عميل موعد حجز واحد خلال اليوم في نفس الفرع.

4 تعليمات يجب الالتزام بها خلال الحضور إلى الفرع

وكشفت إدارة البوابة الإلكترونية بالإدارة العامة لخدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 4 خطوات يجب أن يتبعها لحجز دور في فروع الشركة لطلب خدمة معينه خلال الحضور داخل الفرع وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: إثبات الحضور بالرقم القومي وموعد الحجز.

الخطوة الثانية: الحضور قبل الموعد المحدد بـ15 دقيقة.

الخطوة الثالثة: يعتبر الحجز لاغيا لو جرى التأخير عن موعد الحضور بمقدار 15 دقيقة.

الخطوة الرابعة: الالتزام بالإجراءات الاحترازية.