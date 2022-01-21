رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب: القطع الموفرة ترشد الاستهلاك بنسبة 50%

كشف الدكتور محمد حسن مصطفى، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، تفاصيل مبادرة «اعرف حقك»، موضحًا أنّ المبادرة تستهدف جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية، من أجل نشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك المياه في ظل الظروف التي تشهدها الدول من ندرة المياه وتغيير السلوكيات والممارسات في التعامل مع مياه الشرب، موضحًا أن القطع الموفرة تُرشّد الاستهلاك بنسبة 50%.

وأضاف «مصطفى»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «ننشر معلومات تهم المواطنين ونعرفهم بحقوقهم وواجباتهم، وقضية ترشيد استهلاك المياه تمثل الهدف الأكبر، ونستفيد من التحول الرقمي والتقدم الهائل فيه، وبالتالي فإننا نُعرّف المواطن بتطبيقات الهاتف حتى يرسل قراءته إلى مقدم الخدمة ويسجل استهلاكه ويسدد فواتيره إلكترونيا ويقدم شكواه فضلا عن تعريفه بكيفية تركيب العداد وتغيير النشاط وغيرها من الأمور».

الحرص على الجودة

وتابع رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك: «نحرص على الجودة، ولا أقصد اللون والرائحة فقط، لكن أيضا الاستجابة لشكاوى الانقطاعات والتعامل معها، بالإضافة إلى أسلوب دفع الفواتير وما إذا كان العميل غير راضٍ عنه، ونعمل على أن يستخدم المواطن القطع الموفرة التي أصبحت تُصنع وتباع لدى مقدم الخدمة مثل شركة المياه في المحافظات أو جهاز المدينة الجديدة، وتوفر هذه القطع 50% من الاستهلاك وتم تركيب 1.5 مليون قطعة، بواقع مليون للمواطنين ونصف مليون قطعة للمصالح الحكومية ودور العبادة والنوادي ومراكز الشباب».