برنامج خدمات الصرف المستدام «SRSSP» يصل الريف: يخدم 18 قرية و24 عزبة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستديمة SRSSP، والخاصة بتحسين نوعية المياه لمصرف «كيتشنر»، برئاسة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور مهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

وأوضح «شطا»، في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنَّ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP ينفذ مشاريعه من خلال آلية الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات مرتبطة بالصرف.

المشروع يخدم 18 قرية و24 عزبة

وقال إنَّ البرنامج يستهدف خدمة 18 قرية و24 عزبة فى مراكز ( طنطا - كفر الزيات - بسيون)، إذ يبلغ عدد السكان المستهدف خدمتهم 120 ألف نسمة، عن طريق إنشاء 45 ألف وصلة صرف صحي معالجة.

وأضاف أنَّه تمّ ترسية الأعمال بعض القرى والتوابع في مركز طنطا ويشمل كفر خضر وكفر مسعود وتوابعهما، ومركز كفر الزيات ويشمل دقرن وعزبة محمد شبل، ومركز بسيون ويشمل (نجريج - وشبراطو وكنيسة شبراطو - وشبراتنا - وكفر سالم وتوابعها -وسلامون وتوابعها - وجناج).

وأكّد رئيس الشركة أنَّه يجرى قياس مؤشرات الأداء على التمويل من خلال نسب إنجاز سنوية متفق عليها مع الجهات الممولة للبرنامج في 4 مجالات رئيسية:

- المجال التشغيلي الذي يشمل نسب نجاح عينات محطات المعالجة وجودة شبكات الصرف الصحي.

- المجال المالي: ويشمل نسبة تغطية تكاليف التشغيل والصيانة ونسب تحصيل الفواتير.

- المجال المؤسسي: ويشمل الكفاءة في عمليات التعاقدات والتوريدات والالتزام بإجراءات البرنامج المحددة.

- مجال المشاركة المجتمعية: ويشمل نسبة حل الشكاوى في خلال 24 ساعة وتوعية المواطنين بخطورة الصرف الصحي.

توجيهات بسرعة إنهاء المشروعات الحيوية لخدمة المواطنين

من جهته، أكّد الدكتور أحمد عطا، اهتمام المحافظة لسرعة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين والعمل على تسهيل إصدار التصاريح اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بالأمر وتذليل جميع العقبات التي من شأنها تعطيل خطة تنفيذ المشروعات للالتزام في إنهاؤها بالمواعيد المحددة.

حضر الاجتماع، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، ورئيس القطاع المالي والإداري ورئيس المجموعة التنسيقية بشركة الغربية، ومن الخارج وكيل وزارة الصحة وجهاز شؤن البيئة ووكيل وزارة الري والموارد المائية ورئيس قطاع كهرباء غرب الغربية ومدير مشروعات مديرية الطرق والنقل ورئيس مركز ومدينة طنطا ورئيس مركز ومدينة بسيون ورئيس مركز ومدينة كفر الزيات ومدير المكتب الإقليمي استشاري المشروع.