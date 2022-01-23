ورشة عمل لـ مأمونية مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن مشروعات «حياة كريمة»

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل تحت عنوان «مأمونية تداول الصرف الصحي واستدامة مشروعات حياة كريمة»، بهدف ترسيخ وتوحيد مفهوم المأمونية الذي يعد المنهجية الأحدث طبقا للمتطلبات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وتوافقا مع التشريعات الخاصة بوزارة الصحة المصرية.

مأمونية تداول مياه الصرف الصحي بعد معالجتها

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان اليوم، أن مأمونية تداول مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، تعد خطوة أساسية لضمان إعادة الاستخدام الآمن، للحفاظ علي استثمارات الدولة التي تضخها لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

6 شركات تابعة للقابضة تشارك في ورشة العمل

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في البيان، مشاركة 6 شركات تابعة للشركة القابضة، في ورشة العمل، وهي «الجيزة – المنيا – بني سويف – البحر الأحمر – أسيوط – سوهاج» كمرحلة اولي، وبحضور ممثلين عن وزارة الصحة والسكان.

تقييم المخاطر وإدارتها للمحطات المستجدة ضمن «حياة كريمة»

وأوصت الورشة بضرورة استكمال الدعم الفني المقدم من الشركة القابضة في تنمية القدرات للموظفين لضمان التشغيل الآمن للمحطات والمحافظة على الاستثمارات المنفقة من الدولة المصرية لضمان تقييم المخاطر وإدارتها بالنسبة للمحطات المستجدة ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.

وقالت الشركة القابضة، في البيان، إن ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة، ضمن سلسلة من ورش العمل التأهيلية للشركات التابعة في مجال مأمونية وسلامة مياه الشرب والتداول الآمن لمياه الصرف الصحي.