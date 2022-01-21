وظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة: اعرف مواعيد اختبار العملي والشروط

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، اليوم الجمعة، أماكن وموعد عقد الاختبارات العملية لكل من اجتاز الاختبار التحريرى للوظائف المطلوبة في الشركة من فني حملة وسائق معدات ثقيلة وسائق وعامل تشغيل وصيانة، وذلك وفق الاعلان رقم 4 لسنة 2021، مؤكدة على وجود 181 متقدما ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية لهم حق خوض المقابلات المقرر لها 26 يناير الجارى، في الساعة التاسعة صباحا، داخل مقر الإدارة العامة للمجمعات والانفاق بشارع السكة البيضاء أمام مستشفى صدر العباسية.

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ضوابط دخول الامتحان العملي

ذكرت الشركة، أنه على كل من يتوجه لخوض الاختبارات العملية اتباع عدة ضوابط منها، الالتزام بتعليمات الدخول والحضور قبل الميعاد بنصف ساعة، والالتزام بنظام الدخول والخروج وتعليمات الأمن، وارتداء الكمامة والتباعد وكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وارتداء الملابس المسموح بها للحضور للعمل وغير مسموح الحضور بجلباب أو ترينينج أو شبشب، والانصراف فور انتهاء ميعاد الاختبار وعدم الوقوف خارج الموقع حرصا على عدم التزاحم وسلامة المتقدمين.

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وأوضحت أن الاختبارات العملية تتم بكل شفافية وفق الضوابط التي أقرها الإعلان رقم 4 لسنة 2021، وعلى كل من تجاوز الاختبار التحريري أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والحفاظ على مسافات التباعد من أجل سلامة الجميع، لافتة إلى أن كل الوظائف المطلوبة سيتم التعاقد مع الناجحين في اختباراتها، لسد العجز الموجود بمختلف قطاعات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

يذكر أن شركة الصرف الصحى تواصل أعمالها للتعامل مع التغيرات الجوية وسقوط الأمطار وفق توقعات الأرصاد الجوية، إذ يتم نشر المعدات وسيارات الشفط وفرق الطوارئ في المناطق المختلفة ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والمحاور الرئيسية بالقاهرة، من أجل التعامل مع أي تراكمات مياة أمطار، فضلا عن استمرار أعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بالأحياء.