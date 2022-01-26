نشر عربات الصرف الصحي في 70 نقطة لمواجهة الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة، منذ فجر اليوم الأربعاء، المستمرة دون توقف، في ظل موجة صقيع شديدة، تسببت في تعطل العمل بالمصالح الحكومية، وإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة، بينما نشرت شركة الصرف الصحي سيارتها في 70 نقطة ساخنة للتعامل.

الصرف: لا يوجد تراكم مياه سوى في النقل والهندسة

وبحسب ما أعلنته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بدأت أمطار متوسطة في السقوط الساعة 5:15 صباحاً علي معظم مناطق المحافظة، ووصلت لغزيرة أحيانا الساعة 8:30 في مناطق البيطاش ومنتزة أول ومنتزة ثان مع استمرارها حتى الآن.

وأوضحت الشركة أن المياه الغزيرة لم تسفر عن أي تجمعات لمياه الأمطار، إلا في شارع النقل والهندسة وتم رفعها علي الفور بمعدات وسيارات الشركة.

وأضافت أنه تم نشر السيارات في أكثر من 70 نقطة ساخنة على مستوى الإسكندرية، مؤكدة أن السيارات في أماكنها لم تتغير لسرعة التعامل في حالة تجمع مياه وعودتها إلى مكانها مرة أخرى.

تعامل فوري مع الأمطار بالإسكندرية

وفي ذات السياق، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمناطق، لشفط وكسح تراكمات المياه وتفقد شنايش المطر والأنفاق والتنسيق مع شركه الصرف الصحي والتحرك الفوري نحو المناطق المتضررة بمياه الأمطار كي يجرى التعامل علي مدار اليوم لمواجهه تداعيات حاله عدم الاستقرار بالطقس.