رؤية نيجيرية بمنتدى الشباب لـ«التعليم» ما بعد كورونا: التكنولوجيا تهزم الفساد

كشف النيجيري برنس أشوجا، عضو الفريق الفائز في «هاكاثون مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا»، تفاصيل مشاركته في جلسة «التعليم ما بعد الجائحة .. مسارات التعافي»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المنعقد في شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أشوجا، خلال لقاء مع الإعلامية ليندا عبد اللطيف، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «قضينا وقتا رائعا في هذه الورشة، التي بدأت بعرض المتحدثين وتعلمنا الكثير منها، ثم كانت هناك مجموعات عمل مصغرة للحديث مع الشباب واستكشاف أفكار جديدة وحلول لبعض القضايا، وكانت رائعة، وبالنسبة لي فقد تعلمت الكثير في ورشة اليوم».

كورونا فتح أعين النيجيرين على التكنولوجيا

أضاف الشاب النيجيري، أن مستوى التحول التكنولوجي في بلاده كان بطيئا للغاية، لكن جائحة كورونا فتحت أعينها على التكنولوجيا، وبالتالي فإن التعليم يجب أن يستخدم التكنولوجيا، ليكون التعليم الافتراضي متاحا وأكثر شمولية، إذ أصبح الناس في إمكانهم تلقي التعليم من المدارس والمكاتب والمنازل عبر منصات التعليم.

مكافحة الفساد من وجهة نظر نيجيرية

أكد النيجيري سراج محمد، عضو الفريق، أنه تطرّق إلى مكافحة الفساد في التعليم من وجهة نظره، وفقا للمعايير المطبقة في بلده ومنطقته، موضحًا أن الفساد في التعليم يتضمن عملية القبول داخل الناس في الجامعات، فالناس من المفترض أنهم مسجلون بالمدارس ولا يرغبون في الحضور، ويمكن حل هذه المسألة من خلال الرقمنة أو استخدام الذكاء الاصطناعي أو وضع المعايير فيما يتم قبوله أو من لا يُقبل في الأساس: «يجب الاعتماد على الحاسوب في قبول الطلاب، لأنه لا يعرف الطلاب أو أي شخص يتم قبوله».