خبير عقاري: العاصمة الإدارية تتفوق على مدن عالمية بكثير من المزايا

قال المهندس محمد السيد الخبير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديد تعتبر اتجاها جديدا للاستثمار في مصر، خاصة أنها الحدث الأكبر خلال الـ5 سنوات الأخيرة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تتوافر بها صفات أساسية متواجدة في دول العالم المتقدم، متوقعا نجاح المشروع في مختلف مراحله.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة بها بعض المميزات التي تتفوق بها عن باقي دول العالم الأول والمتقدمة، والتي قد تؤدي إلى إنشاء مدينة متكاملة ذكية من خلال الحي الحكومي والوزارات والمساجد والكنائس والمشروعات السكنية والاستثمارية والمولات.

العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر المدن الذكية في الشرق الأوسط

وأشار الخبير والمطور العقاري إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر أكبر المدن الذكية في الشرق والأوسط، والاستثمار بها له أهمية كبيرة، خاصة أنه سيتم نقل الوزارات والمقرات الحكومية والبرلمان إليها، ما يساهم في جذب الاستثمارات إليها، لذا تعتبر فرصة استثمار عقاري ممتازة، باعتبارها تحتوي على جميع الخدمات والمرافق والمواصلات.

ولفت الخبير والمطور العقاري إلى سرعة تنفيذ المخططات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فإذا قام شخص بزيارتها كل شهر سيكتشف مدى سرعة وقوة والعمل الذي يحدث بها، وهو ما يجعلها جاذبة للاستثمار.

وأوضح السيد أن العاصمة الإدارية الجديدة ساهمت بشكل كبير في تصدير العقارات، خاصة أنها توفر العديد من المميزات والتمويلات والعملات الصعبة لمصر، مشيرا إلى أن جميع الشركات العاملة في العاصمة الجديدة تعمل باشتراطات خاصة ومحددة.

وأوضح محمد السيد أن السوق العقارية المصرية تحظى بأداء قوي وأن القطاع يعد قاطرة لنمو اقتصاد مصر، علاوة على أن التشريعات المنظمة تجعل من بيئة الاستثمار جاذبة للغاية، وتشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية الفترة المقبلة.