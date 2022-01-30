خطوات الحصول على قرض لإقامة مشروعك من الوحدات المحلية

أتاحت وزارة التنمية المحلية، الفرصة أمام الشباب والسيدات الراغبين في الحصول على قرض ودعم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة في القرى والنجوع والمراكز ودعمهم بالشكل الكافي لإتمام مشروعاتهم وتوفير مزيد من فرص العمل، حيث وجهت الوزارة في تقرير لها كل من يرغب في إقامة مشروعه بالتوجه لأقرب وحدة محلية تابع لها وتقديم طلب إلى وحدة «مشروعك» للحصول على قرض من خلال البنوك المشاركة في مبادرة «مشروعك» في 27 محافظة بتسهيلات للمواطنين، منها الفوائد البسيطة وإصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة لتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين دخول الأسر.

5 خطوات للحصول على قرض حتى 25 ألف

وأكدت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها عن الاشتراطات المطلوبة للتقديم للحصول على دعم وقرض مشروعك، والأوراق المطلوبة للقروض متناهية الصغر حتى 25 ألف جنيه هي كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي لكل من المقترض والضامن على أن تكون سارية.

- إيصال مرافق ساري من مياه وكهرباء للمكان المقام فيه النشاط.

- خطاب الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة، حيث يتم قطع المرافق عن المكان المقام فيه النشاط في حالة عدم السداد لثلاثة أقساط متتالية.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك للمكان المقام فيه النشاط مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري.

- صورة من موقف التجنيد للذكور أقل من 35 عاما.

خطوات الحصول على قرض من 25 حتى 250 ألف

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للقروض أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه:

- بطاقة الرقم القومي سارية لكل من المقترض والضامن.

- إيصال مرافق للمكان المقام فيه النشاط.

- خطاب الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك للمكان المقام فيه النشاط مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري.

- صورة من موقف التجنيد للذكور.

- صورة من السجل التجاري.

- رخصة مزاولة النشاط المؤقتة وتصدر من مدير الموقع.

- صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي.

- خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف المنشأة والتامين على صاحب المنشأة.

- في حالة شراء الآلات يقدم العميل عرضين أسعار «أو سعر الوكيل». .

قرض أكثر من 250 ألف

أما الأوراق المطلوبة للحصول على قرض أكثر من 250 ألف جنيه يتم اتباع الخطوات السابقة مع إضافة رخصة مزاولة النشاط المؤقتة وتصدر من مدير الموقع، ودراسة جدوى للنشاط، وآخر 3 قوائم مالية ومركز مالي حديث للمشروعات القائمة.