فخر الدين بن يوسف يظهر في بيراميدز بعد التمرد

ظهر التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب فريق بيراميدز في تدريبات الفريق أمس الجمعة، بعد فترة غياب وتمرد عن الفريق السماوي طوال الفترة الماضية، ولم تستطع الإدارة الحالية التعامل مع اللاعب أو إقناعه بالعودة من بلاده خلال الفترة الماضية وتحديدًا من ديسمبر من العام الماضي.

وقال مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن فخر الدين بن يوسف شارك في تدريبات بيراميدز أمس للمرة الأولى بعد فترة انقطاع وتمرد خلال الفترة الماضية، حيث كان في بلده تونس.

وأكد المصدر أن فخر الدين بن يوسف كان رفقة منتخب بلاده نسور قرطاخ في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، ثم عاد إلى القاهرة بعد انتهاء البطولة، ولم يتم استدعاؤه للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليًا في الكاميرون، إلا أنه أبلغ إدارة بيراميدز بإصابته وغادر إلى بلاده.

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