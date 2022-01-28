تقارير مغربية: بيراميدز يفاوض وليد أزارو وخلاف وحيد يعطل الصفقة

كشف موقع le360 سبورت المغربي، عن أن نادي بيراميدز المصري، قد دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي السابق، وذلك عقب رحيله عن صفوف ناديه الاتفاق السعودي، خلال سوق الانتقالات الشتوية، وذلك بعدما قررت إدارة "فارس الدهناء" الاستغناء عن خدماته، وفسخ تعاقده مع الفريق ليصبح لاعباً حراً.

وأكد الموقع المغربي، أن تألق وليد الكرتي، نجم خط الوسط المغربي مع بيراميدز منذ بداية الموسم الحالي، دفع إدارة الفريق للتفكير في التعاقد مع زميله المغربي الآخر وليد أزارو، والذي كانت له تجربة ناجحة مع الأهلي المصري، حيث توج بلقب هداف الدوري العام.

وأوضح الموقع أن بيراميدز يسعى للتعاقد مع أزارو في صفقة انتقال حر لتدعيم خط هجومه، ولكن بعض الخلافات المادية تعرقل إتمام الصفقة حتى الآن.

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