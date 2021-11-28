تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومانياما أنيون اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، إلى ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاس، لمتابعة اللقاء المرتقب الذى يجمع بيراميدز مع نظيره إيه إس مانياما الكونغولي، في ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفيدرالية، وعليه يبحث قطاع عريض من المشاهدين عن تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز اليوم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نرصد تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومانياما انيون على النحو التالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومانياما انيون

ويستطيع الجمهور متابعة مباراة بيراميدز ومانياما انيون عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها بلال علام.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات

الجودة : SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة العودة بين بيراميدز ومانياما أنيون

وفي 5 ديسمبر المقبل يلتقي الفريقان بيراميدز ومانياما الكونغولي في مباراة الإياب على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حكم مباراة بيراميدز ومانياما انيون

ويقود مباراة بيراميدز وبطل الكونغو طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم بيلاي تاديسي، ويعاونه كيندي موسي المساعد الأول، وجيزوا بيلبا والمساعد الثاني، وليمي نيجويسي الحكم الرابع، ويراقب المباراة أليكسيس ناشيمانا من رواندا، ويراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، ويراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الطبيب جيسيلي ديميا من الكونغو.

نتائج المسحة الرسمية لفريق بيراميدز

واجرى فريق نادي بيراميدز مسحة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، والتي أكدت سلامة جميع أفرادها من فيروس كورونا، حيث جاءت النتيجة سلبية لكامل بعثة الفريق، كما اختتم الفريق المصري تدريباته أمس على ملعب الشهداء استعدادا للتأهل لدور المجموعات من البطولة القارية.