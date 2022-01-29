الشيوخ يناقش تقارير «الثقافة والإعلام» حول اقتراحات الأعضاء.. الاثنين

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة بعد غد الاثنين، عددًا من التقارير المقدمة من اللجان النوعية حول الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، حول عدد من القضايا الداخلية والخارجية، منها تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية، على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018، ويتناول الاقتراح أهمية سرعة تطوير الصوت والضوء بالأهرامات مع التطور الكبير والتكنولوحيا الحديثة، واستحداث عروض للصوت في الغردقة، وعدد من المدن السياحية.

ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي

كما تجري مناقشة تقرير اللجنة حول طلب الإحاطة، ورد السياحة حول الاقتراح الذي ناقشته اللجنة بحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار، حول اقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية، منشآت أو مطاعم سياحية، أو عاديات سياحية، أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

وتستعرض الجلسة أيضا تقرير اللجنة حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكل أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.

كما تناقش الجلسة عددًا من التقارير للجان التعليم، منها مقترح النائب عمر زايد، يطالب فيه بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص بالمعلمين.

كما تجري مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد تركي، بشأن تفعيل نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.

ويناقش المجلس اقتراحًا برغبة من النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية

كما يناقش المجلس 3 تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية، وتشمل اقتراحا برغبة من النائب خالد سعيد، بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان، وصولا إلى منطقة الروبيكي بطول 60 كم.

ويشمل التقرير الثاني اقتراحًا برغبة مقدم من النائب زين الأطناوي، بشأن إنشاء كوبري على النيل بـ«مغتغة»، واقتراح برغبة من النائب عبدالحكيم العش، برغبة بشأن تحويل قرية أولاد حمزة بسوهاج إلى مدينة.