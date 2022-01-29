أسعار وأماكن وحدات دار مصر.. «تُطرح قريبا»

أكد المهندس حاتم محمود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم، طرح عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب ضمن مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، خلال الفترة المقبلة، في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مساحة الوحدات الخاصة بمشروع دار مصر، تتراوح بين 100 و150 مترم².

أسعار الوحدات السكنية بدار مصر

وأشار إلى أن أسعار الوحدات تختلف حسب مساحة الوحدة والمدينة التي يتم الطرح بها، متابعا أن كل العمارات الخاصة بسكن دار مصر، تحتوى على أسانسير، وتتكون من أرضي و5 أدوار متكررة، وكافة الوحدات تشطيب كامل بجودة عالية جدا، كما أن كل وحدة لها حصة في الأرض.

كيفية الحصول على وحدة سكنية بمشروع دار مصر

وحددت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في وقت سابق، عددا من الشروط والخطوط التي يجب أن يتبعها المتقدم للحصول على وحدة سكنية بمشروع دار مصر.

ويبدأ المتقدم في الدخول على الموقع الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي من هنا، وإنشاء حساب خاص به على الموقع، ثم تسجيل البيانات المطلوبة.

ويجب على المتقدم سداد مبلغ جدية الحجز عبر بنك التعمير والإسكان.

وشراء كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

الشروط التقديم بمشروع دار مصر

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

لا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يزيد عن 75 عاما.

يحب أن يكون المتقدم شخص وليس هيئة أو شركة.

لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان.