«لو فزت بشقة» اعرف مواعيد استلام شقق دار مصر بالقاهرة الجديدة

كشف وزير الإسكان عاصم الجزار، بدء تسليم عدد من الوحدات السكنية بمشروع دار مصر، يوم الأحد الموافق 6 فبراير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، وذلك في المرحلة التكميلية موضحا تفاصيل ومواعيد استلامها بالنسبة للفائزين.

وينبغي لمن حصلوا على شقق في مشروع دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء الإجراءات وبعدها يتم الذهاب لمكتب خدمة المواطنين الواقعة في مقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بخطاب البنك وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع من أجل استلام الوحدة الفائز بها الشخص.

مواعيد تسليم وحدات دار مصر

وفيما يلي تستعرض الوطن مواعيد تسليم وحدات دار مصر.

العمارة 7، سيتم التسليم يوم الأحد 6 فبراير.

سيتم تسليم وحدات العمارة 8، يوم الإثنين 7 فبراير.

تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 8 فبراير.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة 152، يوم الأربعاء 9 فبراير.

وسيتم تسليم وحدات العمارة 59، يوم الأحد 13 فبراير.

ومن المقرر تسليم وحدات العمارة 60، يوم الإثنين 14 فبراير.

ووحدات العمارة 61، يوم الثلاثاء 15 فبراير.

ووحدات العمارة 62، يوم الأربعاء 16 فبراير.

ووحدات العمارة 89، يوم الأحد 20 فبراير.

ووحدات العمارة 94، يوم الإثنين 21 فبراير.

ووحدات العمارة 95، يوم الثلاثاء 22 فبراير.

ووحدات العمارة 96، يوم الأربعاء 23 فبراير.

سيتم تسليم وحدات العمارة 97، يوم الأحد 27 فبراير.

ووحدات العمارة 5، يوم الإثنين 28 فبراير.

وحدات العمارة 285، يوم الثلاثاء 1مارس.

ووحدات العمارة 286، يوم الأربعاء 2 مارس.

ووحدات العمارة 121، يوم الأحد 6 مارس.

وحدات العمارة 122، يوم الإثنين 7 مارس.

ووحدات العمارة 123، يوم الثلاثاء 8 مارس.

ووحدات العمارة 124، يوم الأربعاء 9 مارس.

ووحدات العمارة 157، يوم الأحد 13 مارس.

وحدات العمارة 158، يوم الإثنين 14 مارس.

وحدات العمارة 27، يوم الثلاثاء 15 مارس.