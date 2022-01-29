انقطاع اتصالات المحمول والإنترنت لأكثر من ساعة بمطروح

شهدت جميع شبكات الاتصالات في محافظة مطروح انقطاع للشبكات عن العمل وتوقفها تماماً، بالإضافة إلى تعطل الشبكة الأرضية للشركة المصرية للاتصالات وكذلك شبكة الإنترنت.

قطع في الشبكات الرئيسية المغذية لمطروح

وقال المهندس محمد حمادة، مدير عام قطاعات السنترالات في مطروح، إن عطل شبكات الإتصالات نتيجة قطع في الشبكات الرئيسيه المغذيه لمطروح من منطقة سيدي عبدالرحمن، في الساحل الشمالي، حتى مدينة سيوة جنوباً، ومدينة السلوم غرباً، وذلك بسبب أعمال توسعة الطريق في الجزء الواقع أمام طريق وادى النطرون اتجاه الساحل.

قطع الخدمة في المسارين الرئيسي والتبادلي

وأوضح أن قطع الشبكات كان في كلا المسارين الرئيسي والتبادلي، نتيجة الشركات التي تعمل في توسعة وصيانة طريق «مطروح - الإسكندرية» الدولي الساحلي، وبدأ الانقطاع في تمام الساعه 14.5 وعودته وانتظامه الساعه 16.20.

وأضاف «حمادة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى الدفع بفريق صيانة من الشركة المصرية للاتصالات للعمل على إصلاح العطل وإعادة الخدمة بعد توقفها تماماً لمدة ساعة كاملة.