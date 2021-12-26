التعليم تحذر أولياء الأمور من المضاد الحيوي والكورتيزون بعد التطعيم

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور من إعطاء أبنائهم أي مضاد حيوي عقب التطعيم مباشرة، وإعطاء الطلاب أي أدوية تحتوي على الكورتيزون ومشتقاته مثل «ڤينادون وأبيدرون وزيلون»، موضحة أن هذه المضادات تعطى للطلاب بعد التطعيم بيومين على الأقل، وشددت على إعطاء الطلاب بارامول شراب أو سيتال إذا وجد ألم شديد أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه التعليمات صدرت من اللجنة الصحية القائمة على تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي لمراحل المستوى الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مشددا على أولياء الأمور بضرورة الالتزام بهذه التعليمات بدقة حفاظا على صحة وسلامة أبنائهم.

عقبة: المضادات الحيوية بعد التطعيم تفسد فاعلية اللقاح

وأكد المصدر أن التطعيم الثنائي «تيتانوس وديفتيريا» يعطى للطلاب بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات، مشيرا إلى أن جميع أعمال التطعيم تتم وسط إجراءات وقائية مشددة وتحت إشراف لجنة متخصصة وتتابع حالة الطلاب عقب التطعيم.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، أن تلقي أي مضادات حيوية بعد التطعيم مباشرة تفسد فعالية اللقاح الذي تم تطعيم الطالب به، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أن المضادات وأدوية الكورتيزون لا تؤخذ، خاصة في حالة عدم وجود أي التهابات، مؤكدا أنها تضعف الجهاز المناعي للطالب.

مروة: ضرورة الابتعاد عن الجبن المملح واللحوم المصنعة

من جانبها، شددت الدكتورة مروة شعير، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، على أنه يجب على أولياء الأمور عدم تقديم أي وجبات غذائية للطلاب بعد التطعيم، تشمل الجبن المملح واللحوم المصنعة والمخللات والأغذية المحفوظة والأطعمة الغنية بالسكريات والحلويات، موضحة أن هذه الأطعمة تضعف الجهاز المناعي.

وأضافت «مروة» لـ«الوطن»، أنه يجب على أولياء الأمور تقديم وجبات للطلاب المطعمين تحتوي على السلطة ذات السبعة ألوان والثوم والأطعمة الكبريتية مثل الكرنب والبروكلي وتناول الخس والسبانخ، لأنها من الأغذية المهمة بجانب المكسرات ومنها الفول السوداني، مؤكدة أن هذه الأطعمة تعمل على تدعيم كفاءة الجهاز المناعي وكفاءة الرئة وتحسين التنفس لأنها غنية بمضادات الأكسدة المهمة للطلاب.