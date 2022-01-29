دليلك لاستثمار أموالك في البورصة المصرية 2022.. التزم بـ7 نصائح

يبحث الكثير من الأفراد عن الطريق الأسهل للحصول على عائد مادي كبير، من خلال الأوعية الادخارية المختلفة سواء في البنوك أو البريد المصري أو غيرها، إلا أن الفترة الأخيرة أصبح هناك اتجاه نحو البورصة والاستثمار في الأسهم وغيرها من المنتجات داخل أسواق المال، حيث أصبحت البورصة لا تقتصر على أصحاب المليارات ورجال الأعمال ومالكي الشركات فقط، بل هناك الكثير من المنتجات داخل البورصة بجانب الأسهم مثل صناديق المؤشرات التي توفر للأفراد إمكانية استثمار مدخراتهم بأقل المبالغ، والقدرة على تحقيق ربح من خلال هذه الوثائق.

«عيد»: الاستثمار بالبورصة يجب أن يكون مبنيا على معرفة بكل ما يتعلق بأسواق المال

وأشار حسام عيد محلل مالي في شركة «إنترناشونال» لتداول الأوراق المالية في حديث خاص لـ«الوطن»، إلى أن قرار الاستثمار في البورصة، يجب أن يكون مبنيا على معرفة بكل ما يتعلق بأسواق المال، حتى يكون هناك قدرة على إدارة المحفظة الاستثمارية باحترافية، ولكي يعود هذا القرار على صاحبه بنتائج إيجابية في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق المال، مشيراً إلى أن هناك 7 نصائح للأفراد المقبلين على الاستثمار في البورصة وهي كالتالي:

نصائح للمستثمرين في البورصة

النصيحة الأولى: اختيار شركة وساطة

الخطوة الأولى للدخول إلى عالم الأسهم والاستثمار في البورصة، تكون عن طريق شركة تداول أوراق مالية «شركة وساطة»، ومن الضروري أن يكون هناك مفاضلة بين الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أن هناك شركات كثيرة في هذا المجال، ولكن الشركات الأفضل وذات الأسماء الكبيرة والمعروفة قليلة.

يتم توقيع عقد وساطة، مع الشركة التي قمت باختيارها لتكون الوسيط المالي بينك وبين البورصة، من خلال عقد يتم توقيعه بين العميل والشركة، حتى يتمكن بعد ذلك من التداول في السوق من شراء وبيع الأسهم، وذلك من خلال مدير الحساب الخاص بك، وهو موظف بهذه الشركة يكون على تواصل دائم مع العميل.

النصيحة الثانية: اختيار أفضل القطاعات

تضم البورصة المصرية، العديد من القطاعات نحو 18 قطاعاً، وسيكون أمامك قطاعات قوية ذات سيولة عالية ومعدلات تداول قوية، وأخرى ضعيفة، وبالتالي يكون الاختيار بين أسهم المضاربات ذات الاستثمار قصير الأجل بمخاطرة مرتفعة وأسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات مخاطر منخفضة.

النصيحة الثالثة: استهداف الأسهم القوية مالياً

يوجد بالبورصة عدد كبير من الشركات، التي تتداول أسهمها أمام المتعاملين يومياً على شاشات التداول، ومن بين هذه الأسهم توجد الأسهم القوية والأسهم الضعيفة، وهنا يجب أن يكون نسبة 75% من محفظة الأسهم الخاصة، من الأسهم القوية ماليا، التي تحقق أرباح قوية ولديها تاريخ مالي قوي.

النصيحة الرابعة: الاعتماد على التحليل المالي والفني

تتحرك الأسهم في البورصة بناء على العرض والطلب، فنحن أمام سوق يعرض به بضاعة وهي الأسهم ويتحكم في حركة تلك الأسهم العرض والطلب عليها، وذلك من خلال التحليل المالي والفني للشركات المالكة لهذه الأسهم، فيجب أن تطلع على القوائم المالية للشركات واختيار أسهم الشركات ذات القوائم المالية القوية، والتي تقوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، كذلك يجب أن يكون هناك اطلاع على حركة السهم الفنية من خلال المتخصصين في مجال التحليل الفني للأسهم.

النصيحة الخامسة: قرار وقف الخسائر والبيع

على الأفراد الذين يرغبون في الاستثمار في البورصة، أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات هامة في وقتها الصحيح، من بين هذه القرارات، قرار وقف الخسائر في أسهم المضاربات، وهو قرار من المفترض أن يتخذه المستثمر حتى يقلل من خسائره المتوقعة، أيضاً من بين القرارات الهامة قرار البيع في فترة التذبذب والتقلبات بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة.

النصيحة السادسة: متابعة الشاشة والتواصل مع مدير الحساب

من أهم النصائح أيضاً، أن تكون دائماً على اطلاع على تحركات الأسهم، وذلك من خلال متابعة الشاشة الخاصة بتداول الأسهم والتي توفرها لك شركة الوساطة المالية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مدير الحساب الخاص بك والتي تكلفة شركة الوساطة بذلك.

النصيحة السابعة: معرفة القيمة العادلة للأسهم

معرفة القيمة العادلة للسهم، بالنسبة للمستثمر من الأمور الهامة لتحديد نسبة المخاطرة، فإن كانت القيمة الحالية أقل بكثير من القيمة العادلة للشركة فتكون نسبة المخاطرة منخفضة جدا، أما إذا كانت القيمة العادلة قريبة من مستوى القيمة الحالية فتكون نسبة المخاطرة مرتفعة ولاتوجد فرصة استثمارية قوية في فتح مركز مالي بهذه الشركة.

القيمة العادلة للسهم، تكون معلنة ومعروفة للمستثمر، ويتم تحديدها من خلال تقارير التحليل المالي المبني على أساس قائمة التدفقات النقدية للشركات المدرجة، وهي تعبر عن السعر العادل للسهم الناتج عن تقييم الأصول بعد خصم كل الالتزامات على الشركة وبناءا على إجمالي التدفقات النقدية بالشركة الخاصة بالنشاط وحقوق المساهمين.