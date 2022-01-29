محمد عبده في أول صورة مع مولوده سلمان.. والجمهور يعلق: الشبه فظيع

شارك الفنان محمد عبده جمهوره عبر تطبيق ستوري بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة تجمعه بمولوده الجديد سلمان وأبنائه من زوجته الفرنسية.

محمد عبده يتلقى التهاني من الجمهور

وتلقى الفنان محمد عبده التهاني من الوسط الفني والجمهور بعد نشر صورته مع أولاده، فقد نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة الفنان محمد عبده مع أبنائه، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور، وجاءت التعليقات كالتالي «ما شاء الله تبارك الله.. حبيب الشعب فنان العرب أبو نورة.. الله يحفظه ويطول بعمره على صحة ودين ويسعده كما أسعدنا أجيال وإن شاء الله يظل أبو نورة فنان العرب».

وعلق آخر «أبو نورة ما يلعب، ما شاء الله تبارك الله جايب محمد عبده بأحجام مختلفة».

وأضاف آخر «كلهم محمد عبده باختلاف العمر، جيناته قوية مثل صوته ما شاء الله».

وعلق آخر «ما شاء الله تبارك الله يشبهون أبوهم وحتى الخشم نفس خشم أبوهم».

وحرصت الفنانة آيتن عامر على التعليق قائلة «ما شاء الله».

محمد عبده يعلن عن مولوده الجديد

وأعلن الفنان محمد عبده أول يناير الحالي عن مولوده الجديد عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتب عبده «الحمد لله رب العالمين رزقت فجر هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله».

آخر ظهور لـ محمد عبده

وشارك مؤخرا الفنان محمد عبده بالحضور في فعاليات حفل افتتاح مهرجان Joy awards، في المملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ومن ضمن مواقف الحفل أثناء تكريم رامز جلال، وجه رامز أثناء تواجده علي المسرح كلمة للفنان محمد عبده مازحا «نفسي أعمل فيك مقلب»، ليستقبل محمد عبده كلامه ضاحكا، وبعدها قال رامز «إنت على رأسي».