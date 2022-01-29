«الفخراني»: استمرار عرض مسلسل «أبو العروسة» حتى ليلة من شهر رمضان

قال الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسلسل «أبو العروسة» يقدم يوميات وتفاصيل من المجتمع المصري، موضحا أن هناك احتمالية أمام صناع المسلسل لتقديم جزء رابع منه.

وأوضح «الفخراني»، أن قناة «dmc دراما» تعرض عليها مسلسلات عريقة تربطها مع المصريين ذكريات، فالقناة منذ نشأتها وبدايتها لها اتجاه، ولكن في البداية واجهتها صعوبات ومشكلة كبيرة، تتمثل في عدم وجود أغلب المسلسلات الجيدة بالمكتبات الخاصة بالمسلسلات وفي بعض الأحيان إذا وجدت المسلسلات تكون جودتها غير جيدة للغاية.

وتابع: «هذا بالإضافة لحقوق الملكية، فالقناة لا تعرض أي مسلسل إلا إذا امتلكت حقوق عرضها ودفعت ثمن العرض، سواء كانت هذه المسلسلات ملك للتلفزيون المصري أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو شركات إنتاج أخرى».

مسلسل «نقل عام» يناقش قضية الزيادة السكانية

وشرح رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مسلسل «أبو العروسة» عرضت أولى حلقات الجزء الثالث منه اليوم، في تمام الساعة الثامنة، والحلقة الأولى متوفرة على منصة «Watch iT» أيضا، والمسلسل مستمر وسيكون ختام الجزء الثالث ليلة شهر رمضان.

ونوه عن انطلاق مسلسل مهم جدا على شاشة «ON»، وهو مسلسل «نقل عام»، الذي يناقش قضية الزيادة السكانية، ويذاع في نفس أوقات إذاعة مسلسل «أبو العروسة».

مسلسل «الشهد والدموع» لا توجد له نسخة حتى الآن

وأضاف «الفخراني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور وشيرين عفت ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه لم يستطع أن يجد الجزء الأول من مسلسل «الشهد والدموع»، فحتى الآن لا توجد له نسخة موجودة وحقوقه غير معلومة الجهة المالكة لها، ومثله الكثير من المسلسلات التي عانت القناة في البحث حتى توصلت لها واستطاعت إذاعتها على شاشة «DMC دراما»، فكانت الرحلة صعبة للغاية ولكن في النهاية توفرت مكتبة هائلة من المسلسلات.

اتجاه بالشركة المتحدة لإنتاج المسلسلات التاريخية والدينية

وتابع رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأنه يوجد اتجاه بالشركة المتحدة لإنتاج المسلسلات التاريخية والدينية، والأمر موجود بالفعل في خطط الشركة، ولكن الأمر الآن أصبح يختلف عما كان في السابق، والأمر يحتاج لميزانية ضخمة، فما كان مقبولا من قبل لم يعد مقبولا الآن، «محتاجين شغل كتير في الملابس والديكورات والجرافيك»، فالعمل الواحد يستغرق من عامين لثلاثة أعوام.

أنتجنا ما يقرب من 300 مسلسل

وشدد رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن شركة المتحدة على المستوى الدرامي وعلى مدار 5 سنوات ماضية أنتجت مايقرب من 300 مسلسل وهو رقم كبير، وأغلب المسلسلات جيدة، مؤكدا مساحة حرية الإبداع التي تتيحها الشركة «أنا راجل كاتب وعمري ماهاجي على حرية إبداع حد والمخرج والسيناريست يتحملان مسئولية العمل».