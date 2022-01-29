أبو العروسة الجزء الثالث.. اعرف موعد إذاعة الحلقة الأولى

حالة من البهجة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد أن بدأت قناة dmc في الإعلان عن إذاعة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث عبر قنواتها، ما جعلهم يبحثون عن موعد إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، ليتصدر المسلسل محركات البحث المختلفة.

واهتمام من «الوطن» بتقديم جميع الخدمات التي يبحث عنها متابعيها وقراءها، نوضح من خلال هذا التقرير موعد إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث على قناة dmc، وتردد القناة لراغبي مشاهدته، والتي جاءت كالتالي:

موعد الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

أعلنت قناة dmc عن بدء مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022، عبر قنواتها المختلفة، إذ يتمّ إذاعة الحلقة الأولى اليوم في تمام الساعة 8 مساء على قناة dmc، ويجرى إعادة الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc دراما.

تردد قناة dmc لمشادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد: 12092.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة dmc دراما لمشاهدة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

أبو العروسة مسلس اجتماعي مصري، استطاع في وقت قليل أن يحصد قلوب المشاهدين بما يحتوي عليه من مشاهد أعادت للمجتمع الجو الأسري المترابط، من خلال المواقف اليومية التي تتعرض لها تلك الأسرة والتي تتشابه كثيرا مع حياة جميع الأسر المصرية، وهو من بطولة سوسن بدر وسيد رجب ومدحت صالح ونرمين الفقي وكارولين عزمي ومحمد عادل ومحمود حجازي.