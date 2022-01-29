«هيئة الكتاب»: معرض القاهرة لم يتأثر بـكورونا أو الطقس أو الامتحانات

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن هناك نسبة كبيرة من الشباب تحت عمر الـ 30 سنة حريصين على اقتناء الكتب، كما أن أكثر الموضوعات التي يقبل عليها الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي الموضوعات التاريخية والخاصة بتاريخ مصر على وجه التحديد، موضحًا أن النشاط الثقافي والفني والمهني موجود على أرض الواقع في المعرض، وذلك خلال مداخلة هاتفية في «من القاهرة»، على قناة «سكاي نيوز عربية».

العديد من الندوات لم تتأثر بسبب حالة الجو أو انتشار فيروس كورونا

وأضاف «علي»، أن هناك العديد من الندوات لم تتأثر بسبب حالة الجو أو انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وأهم هذه الندوات البرنامج المهني الذي يستضيف ناشرين من 16 دولة ويتم تنظيم لقاءات وندوات مع الناشرين المصريين ليكون هناك منصة لتبادل الحقوق الفكرية والبدء في مشروع قومي للترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك إقبالا كبيرا على جناح يحيى حقي في المعرض.

حقي دائما كان يشير إلى الهوية المصرية في كتاباته

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن اختيار يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام له علاقة بفكرة المحور الرئيسي للمعرض وهو هوية مصر والمستقبل، إذ أن حقي دائما كان يشير إلى الهوية المصرية في كتاباته مثل «البوسطجي، وقنديل أم هاشم»، وغيرها من القصص القصيرة، مؤكدًا أنه رغم الأحوال السيئة إلا أنه كان هناك إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجمهور المعرض لم يتأثروا بحالة الجو أو الخوف من كورونا.

المعرض لم يتأثر بموجود امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضح الدكتور هيثم الحاج علي أن المعرض لم يتأثر بوجود امتحانات الفصل الدراسي الأول، متابعًا: «الجمهور حاسين إن المعرض آمن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية»، كما تم زيادة بعض الإجراءات الاحترازية مثل ضرورة الحصول على شهادت اللقاح لدخول الأماكن المغلقة التي يقام فيها الندوات، كما تقدم وزارة الصحة مجموعة من الخدمات مثل مراكز تلقى لقاح كورونا والعيادات المنتشرة لمواجهة أى طارئ وفرق التوعية التى تنتشر في المعرض.

نسبة سوق النشر للطفل تعادل 40% من سوق النشر عموما

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن قراء المعرض ينقسمون إلى نوعين أحدهما القراء الشباب والكبار والآخر القراء الأطفال، لا سيما وأن عددا كبيرا من دور النشر تهتم بنشر كتب الطفل، مؤكدًا أن نسبة سوق النشر للطفل تعادل 40% من سوق النشر عموما، لافتًا إلى أن هناك مساحة لعرض كتب الأطفال بالمعرض بأنشطة مستقلة.