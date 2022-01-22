هيئة الكتاب: الدورة السابقة من المعرض ظروفها كانت أصعب من الحالية

كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، عن الاستعدادات الأخيرة لمعرض القاهرة للكتاب، الذي ينطلق يوم 26 يناير الجاري، فذكر أنه يتم التعامل مع معرض الكتاب باعتباره واجهة ثقافية تطل بها مصر على العالم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدورة السابقة التي انطلقت في يونيو الماضي كانت في ظروف أكثر صعوبة من ظروف الدورة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

تطبيق الإجراءات الاحترازية بقوة في فعاليات الدورة الحالية

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصدى»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بقوة في فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تتمثل في منع من لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول المعرض، فضلًا عن ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، إذ أن مبدأ السلامة أولا يحكم العمل في الإعداد لهذه الدورة القادمة من المعرض.

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أنهم يعملون على قدم وساق بكل الترتيبات بدءً من اللوجيستية وترتيب دخول الجمهور والديكورات واصطفاف الكتب في الأجنحة والنشاط الاقتصادي والمهني ونشاط الطفل، فالجميع يعملون أشبه بخلية نحل بجميع المستويات، ولا ينامون خاصة مع اقتراب افتتاح المعرض وذلك لعمل دورة ترضي وتسعد جمهور الأسرة المصرية، فالفعاليات عادت مرة أخرى لتكون على الأرض، ويتم بثها لاحقا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع

وتابع الدكتور هيثم الحاج علي: «سيكون دخول الجمهور أفضل من أي عام مضى، خاصة مع وجود مساحات أكبر لاستيعاب المواطنين»، إذ سيقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.