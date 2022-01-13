«الأبوة الضائعة».. إصدار جديد للدكتور سعد الدين الهلالي عن هيئة الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي كتاب «الأبوة الضائعة.. إعادتها بالبصمة الوراثية وانصرافها بالإجهاض المبكر»، للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ومن المقرر أن يتم طرح الكتاب ضمن إصدارات الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

أبرز ما يتناوله كتاب «الأبوة الضائعة»

يتكون الكتاب من خمسة مباحث، يتألف كل مبحث منها من ثلاثة مطالب، ويتحدث المبحث الأول عن التعريف بالنسب وتأسيسه طبيعيا ووضعيًا وبيان الاستباق العالمي لمنع إضاعته.

أما المبحث الثاني فهو في الأبوة الوضعية وبيان أسبابها وأدلة إثباتها وتعيينها عند تنازع المدعين أو تعارض أدلتهم، ويتناول المبحث الثالث الأبوة الطبيعية غير الوضعية وبيان أسبابها وآثارها الحكمي والتنكر لها أو الاعتراف بها.

أما المبحث الرابع فيأتي في المواجهة الفقهية للأبوة الوضعية، وبيان ضعف أسسها وسلبية نتائجها أو مآلاتها، وبيان انتهاء زمن الاستقواء برأي الجمهور في مائة مسألة ويزيد اعتمد الناس فيها على رأي القلة من الفقهاء لظهور المصلحة فيها دون التعويل على عدد القائلين بالرأي الفقهي، وأما المبحث الخامس فيتضمن بيان البصمة الوراثية وإعادتها للأبوة الضائعة أو انصراف تلك الأبوة بالإجهاض المبكر.

وتستعد هيئة الكتاب للدورة المقبلة من معرض الكتاب بالعديد من العناوين الجديدة حيث أعلنت أمس عن صدور كتاب جديد بعنوان «علم الفلك للهواة»، تأليف إبراهيم يحيى، ويقدم فكرة مبسطة عن بعض المفاهيم الفلكية الأساسية لهاوي الفلك، ويعد الفلك من العلوم التي ارتبطت بوجود الإنسان على الأرض.

وينطلق معرض الكتاب في دورته الـ 53 في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير لمقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الثقافة تفاصيل المعرض، يوم الإثنين المقبل بحضور الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وذلك بقاعة المنارة بالتجمع الخامس.