تفاصيل مشروع قانون بـ«الشيوخ» لحظر المثلية.. عقوبات تصل للحبس 3 سنوات

أثار فيلم «أصحاب ولا أعز» جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، فور عرضه على منصة «نتفليكس»، حيث رأى بعض مهاجميه أنه يتضمن بعض المشاهد التي تتحدث عن المثلية ولا تتناسب مع القيم المصرية.

لذلك تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون إلى رئيس مجلس الشيوخ، ويتضمن تعديل قانون العقوبات، وذلك لحظر المثلية، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل مشروع القانون الخاص بحظر «المثلية» المقدم إلى مجلس الشيوخ.

تعديل قانون العقوبات

ونصت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات والخاصة بحظر المثلية، على حظر أي دعاية أو إعلانات تخص المثلية بكل وسائل الدعاية والإعلان المسموعة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها كافة.

حظر صناعة أعلام «المثلية»

وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب ياسر الهضيبي الذي يتضمن تعديل قانون العقوبات لحظر المثلية؛ حظر استخدام أي إشارة أو رمز لـ«المثليين»، كما حظر مشروع القانون صناعة أو بيع أو تسويق أي إشارات ترمز للمثلية، ويعاقب من يخالف التعديلات الجديدة على قانون العقوبات والخاصة بحظر المثلية الجنسية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات.

حظر المثلية

وكان حزب النور قد أعلن في بيان له، أنه يستعد لتقديم مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجنسي، ويجرى دراسته في الحزب خلال الوقت الحالي، وذلك من أجل التقدم به إلى رئيس مجلس النواب لمناقشته، كما طالب الحزب، النائب العام، بتحريك دعوة قضائية ضد أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»، معللا أنه يقوم بالتحريض على نشر الفسق، ونشر القيم التي تخالف آداب المجتمع.