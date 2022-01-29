«النواب» يناقش مشروع قانون المجلس الصحي الاثنين المقبل

أعلنت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحي المصري.

قانون المجلس الصحي

وقالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها صباح اليوم، إن المجلس الصحي المصري، يختص بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضى ورضاهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

وأضافت عضو اللجنة، أن المجلس يختص أيضًا بوضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.

النواب يوافق على 5 قوانين جديدة

وواصل مجلس النواب، دوره التشريعي بمناقشات موسعة وبناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطنين.

ووافق مجلس النواب نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء «وقوفاً» على (5) مشروعات قوانين، في الفترة ما بين 23 يناير إلى 26 يناير من بينها مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق أيضًا على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (632) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية.