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محمود مسلم

القروض غير المنتظمة تتراجع 1.7% في 5 سنوات

كتب:

دينا عبدالفتاح ومحمود حمدان ومحمد حمدى وفاطمة نشأت ومصطفى محمود والزهراء مصطفى وتقى حاتم وإسراء محمد و هاجر بركات
08:23 م | السبت 29 يناير 2022
القروض غير المنتظمة تتراجع

القروض غير المنتظمة تتراجع

شهدت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالى قروض القطاع المصرفى تراجعاً بنسبة 1.7% خلال الخمس سنوات الأخيرة، لتنخفض من 5.3% بنهاية سبتمبر 2017، لتصل إلى 3.6% بنهاية سبتمبر 2021.

وساهم تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالى القروض فى تعزيز جودة أصول القطاع المصرفى، ففى ظل زيادة توسع القاعدة الائتمانية للبنوك بنسبة 105.7% من 1.41 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2017، إلى 2.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، إلا أنها كانت استثمارات حذرة استهدفت الحفاظ على أموال المودعين فى المقام الأول، وعززت من ربحية وتعزيز الملاءة المالية للقطاع المصرفى، التى تعد شهادة نجاح جديدة للقطاع المصرفى فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وتفاقم نسبة القروض غير المنتظمة فى بعض القطاعات المصرفية فى الدول الأخرى.

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