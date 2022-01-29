القروض غير المنتظمة تتراجع 1.7% في 5 سنوات

شهدت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالى قروض القطاع المصرفى تراجعاً بنسبة 1.7% خلال الخمس سنوات الأخيرة، لتنخفض من 5.3% بنهاية سبتمبر 2017، لتصل إلى 3.6% بنهاية سبتمبر 2021.

وساهم تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالى القروض فى تعزيز جودة أصول القطاع المصرفى، ففى ظل زيادة توسع القاعدة الائتمانية للبنوك بنسبة 105.7% من 1.41 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2017، إلى 2.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، إلا أنها كانت استثمارات حذرة استهدفت الحفاظ على أموال المودعين فى المقام الأول، وعززت من ربحية وتعزيز الملاءة المالية للقطاع المصرفى، التى تعد شهادة نجاح جديدة للقطاع المصرفى فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وتفاقم نسبة القروض غير المنتظمة فى بعض القطاعات المصرفية فى الدول الأخرى.