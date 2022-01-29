«الإسكان»: عودة سكان مثلث ماسبيرو إلى الشقق الجديدة في مايو المقبل

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن منطقة مثلث ماسبيرو كانت من أكثر المناطق العشوائية في أفضل المناطق بالقاهرة، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في إخلاء المنطقة من سكانها بالعديد من الطرق كالتعويض في مناطق أخرى أو عودة السكان بعد البناء.

عباس: تخصيص 950 شقة لسكان المنطقة القدامى

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة قامت بإنشاء 6 أبراج واقتربت من إنهائها، و3 مازالت تحت الإنشاء، و2 يجري وضع الأساسات الخاصة بهما، «اللي خلصوا منهم 4 بالكامل هيقدموا كسكن بديل للي هيرجعوا بواقع 950 شقة، وفيه برج استثماري هيتباع كوحدات سكنية، وبرج إداري بالكامل».

وأوضح أن المنطقة بأكملها بات بها مواقف للسيارات تحت الأرض، لأن المنطقة مقتظة بالسكان والمحال التجارية المختلفة، «عندنا 4 أبراج بطول 18 دورا، وبرج يصل لـ23 طابقا، وبرج إداري مكون من 15 دورا».

وأكد أن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المخطط له، وبنهاية الشهر الجاري سيجري الانتهاء من الواجهات الخاصة بالـ6 أبراج، وسيتبقي شهران لإنهاء التشطيبات الداخلية، «المفترض أننا هنسكن الناس في شهر مايو المقبل، وهما معاهم عقود وهيستلموا وحداتهم وينتقلوا تاني للمنطقة، واحنا بنشتغل على مساحة 8 أفدنة من أصل 75 فدانا، ودي أول الأبراج اللي هتكون موجودة في المنطقة، وسيليها أبراج أخرى لتحويل المنطقة إلى منطقة متكاملة».

وتابع: «المنطقة هتكون متكاملة وسياحية وفيها فنادق وممشى، وقدامها الناحية التانية ممشى أهل مصر وكورنيش النيل، وخلصنا المرحلة الأولى عند كوبري إمبابة لحد كوبري 15 مايو، ومكملين في ممشى أهل مصر لحد قصر العيني، والتطوير في القاهرة يجري على قدم وساق».