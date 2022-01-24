رئيس «منطقة مثلث ماسبيرو»: بحيرة عين الصيرة جاهزة للافتتاح قريبا

قال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردي وعين الصيرة وممشى أهل مصر، إن نسبة تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بمنطقة مصر القديمة بلغت 100%، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل.

موعد افتتاح بحيرة عين الصيرة

وأوضح «الغمراوي» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بحيرة عين الصيرة يجرى افتتاحها قريبًا أمام الجمهور، من خلال تحديد رسوم دخول رمزية، تناسب جميع الفئات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، تعود بدايته إلى 1 يناير 2020، ويضم ممشى سياحيا بطول 2500 متر، يتخلله أماكن جلسات لكبار السن، ويحيط الممشى بالبحيرة بأكملها من الخارج، وبجواره اللاند سكيب.

تخصيص 4 دورات مياه لخدمة زوار البحيرة

وتابع أنه على أطراف البحيرة جرى تخصيص 4 دورات مياه مجمعة لخدمة زوار البحيرة، وخزانات ري وأخرى حريق، إضافة إلى شبكات ري وحريق مؤمنة لتأمين المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ منطقة ألعاب «كيدز إيريا»، لتكون جاهزة فور الافتتاح.

أما عن جزيرة الشاي، المصنوعة من أجود أنواع الأخشاب البلاستيكية المقاومة للعوامل الجوية، فهي تستقر وسط البحيرة، كي تجعل الجالس داخلها يرى كافة أرجاء البحيرة، والمتحف، إضافة إلى النوافير المائية داخل البحيرة.

وعلى يمين ويسار البحيرة، تتراص الكافيهات والأكشاك التجارية، التي ستوفر أكلات «تيك أواي»، والمشروبات الساخنة والباردة، لزوار البحيرة.

وفي أعلى مكان بمحيط البحيرة، تستقر 3 مطاعم، كي يستطيع الجالس داخلها رؤية البحيرة والمتحف أيضا، كما جرى توفير مناطق انتظار سيارات، تسهيلا على الزوار، بجانب توفير أكثر من بوابة للدخول، منعا للتكدس أثناء دخول أو خروج الزوار.

ويضم مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ممشى سياحى بطول 2500 متر، يتخلله أماكن جلسات لكبار السن، يحيط البحيرة بأكملها من الخارج، وبجواره اللاند سكيب، والمناطق الخضراء، التي تلونت زهورها بألوان عدة، تخطف الأنظار.

ونظرا لاقتراب البحيرة من متحف الحضارة، جرى الحرص على توفير حاجز أو سور غير حاجب للرؤية، هو الفاصل الذي سيفصل حدود المتحف عن حدود البحيرة، ليمنع فرصة تنقل زوار المتحف إلى البحيرة والعكس.