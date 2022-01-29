كلب مسعور يعقر 6 أطفال ويثير الرعب بين الأهالي بأسيوط (فيديو)

أصيب 6 أطفال بإصابات مختلفة، بعدما عقرهم كلب مسعور ضال في قرية «بني محمديات»، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم لتلقي الأمصال واللقاح المضاد بمستشفى أسيوط الجامعي، بعدما أصيبوا بجروح متفرقة في الجسم.

بلاغ من أهالي «بني محمديات» بعقر كلب ضال لعدة أشخاص

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ من أهالي قرية «بني محمديات»، بعقر كلب ضال لعدة أشخاص اليوم السبت، وأصابهم بإصابات متفرقة، وارتفع عدد المصابين منذ صباح اليوم إلى 6 أشخاص، جميعهم من الأطفال.

وتبين أن المصابين هم: «شرين أ. م.»، 13 سنة، و«أدهم ح. م.»، 4 سنوات، و«مكاريوس م. ب.»، 4 سنوات، و«رانيا ج. ع.»، 12 سنة، و«محمد ع.»، 13 سنة، و«يسا ي. ص.»، 8 سنوات.

تحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والحصول المصل واللقاح المناسب واللازم بعقر الكلب.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار مديرية الطب البيطري بأسيوط بضرورة مطاردة الكلب، بالتعاون مع مركز الشرطة، للقضاء عليه وحماية المواطنين.