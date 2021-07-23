كلب ضال يعقر سيدة مسنة بالمنوفية.. ونجلها يطالب بمستشفى لعلاجها

عقر كلب ضال سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عامًا، مقيمة بقرية تتا، التابعة لمركز منوف محافظة المنوفية، ما أحدث إصابات بالغة في وجهها وعينها وأماكن متفرقة في أنحاء جسدها، نظرا لكبر سنها.

وطالب رضا إبراهيم ابن السيدة المسنة، مريم سعد سليمان، وزارة الصحة وجامعة المنوفية بعلاجها، بعد عقر كلب لها أمام منزلها بقرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وإحداث إصابات جسيمة لها في الوجه والعين، بطريقة سيئة جدا، مؤكدًا أنه ذهب بها فور عقرها إلى مستشفى منوف وحصلت على المصل، وبعد ذلك تم تحويلها إلى مستشفى الجامعة وبدوره رفض المستشفى علاجها.

كلب ضال يعقر سيدة بالمنوفية ومستشفى الجامعة ترفض علاجها

وقال نجل مريم سعد سليمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن والدته تبلغ من العمر 80 عامًا، وتستيقظ صباح كل يوم لتنظف أمام المنزل، وفي تلك أثناء خرج عليها كلب ضال، وعقرها في وجهها بطريقة وحشية، مؤكدا أن الواقعة حدثت صباح اليوم، وأن مستشفى الجامعة بشبين الكوم، رفض استقبالها.

تفاصيل عقر كلب ضال لسيدة مسنة في المنوفية

وتابع نجلها: بأننا عرضنا والدتي على عدد من الأطباء في المستشفيات، وأبلغونا أن الجهة الوحيدة التي تستطيع علاجها هو مستشفى الجامعة، موضحًا أنه سيتوجه مع والدته مرة أخرى إلى المستشفى الجامعي في المنوفية، لعلاجها بعد عقر الكلب لها.

وحصلت «الوطن» على فيديو الواقعة ويظهر فيه الإصابات البالغة التي في وجهها، وفي محيط عينها، وطالبت «مريم» بعلاجها خوفا من تدهور حالتها الصحية.