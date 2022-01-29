مصرع شقيقتين وإصابة 2 بينهما طفل في انقلاب سيارة بالفيوم

صوت انفجار قوي تبعه صوت احتكاك بالأرض، واختلال توازن السيارة التي كانت تسير بصورة جنونية يميناً ويساراً على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، قبل منطقة دهشور باتجاه القاهرة، مما أصاب مستقلي السيارة بحالة من الفزع والرعب، ففقد قائد السيارة السيطرة عليها وانقلبت بهم في منتصف الطريق، وتوفيت شقيقتان من مستقلي السيارة وأصيب اثنان آخران، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثث والمصابين إلى أقرب مستشفى، كما انتقلت سيارات الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، باتجاه القاهرة قبل دهشور، بنطاق المركز، ووجود مصابين ومتوفين.

وفاة سيدتين خلال الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع «هدى رجب أبو غنيم»، 39 سنة، وشقيقتها «زينب رجب أبو غنيم»، 36 سنة، إثر إصابتهما بنزيف داخلي جراء الحادث، وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة شخصين في الحادث

كما أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكي عن إصابة كل من «سلامة محمد رجب»، 48 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والطفل «محمود نجاح أحمد»، 4 سنوات، باشتباه كسر في القدم الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى مستشفى أكتوبر.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة على جانب الطريق، كما جرى تسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.