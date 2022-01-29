مستشار الرئيس: الخفافيش مصدر كل فيروسات كورونا.. ومتوقع حدوث متحورات جديدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اليوم، إن الخفافيش مصدر كل أنواع كورونا التي ظهرت والتي ستظهر، موضحًا أنه في عام 2003-2004، جاء مرض سارس، وكان منبعه الخفافيش ثم انتقل لحيوانات وسيطة ومنها إلى الإنسان، وفي عام 2014 كان هناك متلازمة الشرق الأوسط التي انتقلت من الخفافيش إلى الجمال كحيوان وسيط ثم إلى الإنسان.

كورونا يجتاح دول العالم

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أن كورونا الحالي الذي يجتاح دول العالم، كل الأدلة الحالية تقول إنه أتى من الخفافيش وانتقل إلى حيوانات في سوق ووهان، ومنها إلى الإنسان، موضحًا أيضًا أن إنفلونزا الخنازير انتقلت من خنزير إلى حيوان متوسط ومنه إلى الإنسان، فهذا يعد قصة متكررة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن كورونا منبعه الخفافيش وموجود فيها باستمرار.

حدوث متحورات جديدة لفيروس كورونا أمر متوقع

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن حدوث متحورات جديدة لفيروس كورونا أمر متوقع، مشيرا إلى أن جميع الفيروسات في الدنيا قابلة للتحور وتعطي أشكالا جديدة كي تتهرب من مناعة جسم الإنسان أو مقاومة الأدوية التي يتم اتخاذها، وأيضًا تتحور للهروب ومقاومة اللقاحات، متابعا: «التحورات واردة، وقد يكون اللي تم اكتشافه من متحورات أو ما أطلق عليه أسماء مثل أوميكرون أو دلتا أو غيرها أقل بكثير جدًا من المتحورات الحقيقية».