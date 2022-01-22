مستشار الرئيس: سيناريو الدراسة في التيرم الثاني يتوقف على الوضع الوبائي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في ظل وجود المتحور أوميكرون، الذي يتميز بسرعة الانتشار، إذ ينقل المصاب العدوى لما يتراوح بين 14 و16 حالة، لكن أعراضه السريرية أقل كثيرا من المتحورات السابقة، وأعراضه تشبه الإنفلونزا كثيرا.

حياة التلاميذ أولوية وتوجيهات رئاسية بتحقيق التوازن

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة اليوم السبت، من برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON E»: «حياة الأطفال والتلاميذ والطلاب هي الأولوية بالنسبة لنا، وهناك متابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتوجيهات بضرورة التوازن الشديد، وبخصوص السيناريو الذي سيجري تطبيقه في الدراسة بعد عطلة نصف السنة، فإنه سيعتمد كثيرا على الوضع الوبائي، وحتى اللحظة هناك تعامل جيد مع الأعداد المصابة وعزل الحالات، ونحن الآن في فترة الامتحانات، واللجنة العليا لإدارة الأزمة تراقب الموقف بدقة شديدة لتحديد الخطوة التالية».

مضاعفات أوميكرون أقل من المتحورات الأخرى

وتابع: «من حسن الحظ وكرم ربنا إن المضاعفات التنفسية وغير التنفسية في أوميكرون أقل من المتحورات الأخرى»، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليمات واضحة وصريحة ومحددة بالتركيز على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتقليل الكثافات في كل الأماكن العامة والخاصة وفي المدارس والجامعات.

وأوضح: «هناك تعليمات بألا يتعامل مواطن مع المصالح الحكومية إلا بارتداء الكمامات أو الحصول على التطعيم، ونفس الأمر بالنسبة للجامعات لتقليل حدة انتشار الفيروس، ونتمنى من المواطنين المزيد من الاحتراز في تعاملات حياتهم اليومية، لأن حتى الأطفال والشباب يصابون بهذا المرض».