مستشار الرئيس: الموجة الرابعة من كورونا لم تنتهي.. والسبب أوميكرون

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن الوضع الوبائي في مصر حاليا، فذكر أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لم تنتهي بعد، لكن كانت على وشك الانتهاء قبل ظهور متحور «أوميكرون» الذي يضرب دول العالم في الوقت الحالي، إذ أننا لابد أن نصل لعدد من الحالات من الارتفاع ثم يحدث الاستقرار عدة أيام، وبعدها يحدث انخفاض في الأعداد المرصودة، وقتها فقط نقول أن ذروة الموجة انتهت.

لم يُثبت أننا تخطينا الموجة الرابعة

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أنه قبل أن تنتهي موجة كورونا الرابعة، غزا متحور أوميكرون العالم، فتواصلت هذه الموجة مع الموجة السابقة، فبدلًا من أن يتم رصد 700 و800 حالة إصابة يوميًا أصبح عدد المرصود فقط يفوق الـ1500 بخلاف الأعداد المصابة وتعالج منزليا، إذ أن معظم الحالات التي تعالج في المنزل بسيطة إلى متوسطة، ولم يُثبت أننا تخطينا الموجة الرابعة.

ممكن نسمي ما يحدث حاليا موجة خامس أو رابعة ممتدة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: «ممكن نسمي ما يحدث حاليا موجة خامس أو رابعة ممتدة، قدامنا أسبوعين لسه سنشهد فيهم انتشار الحالات المصابة لحد ما نرصد أي انخفاض محتمل، الغالبية العظمى من الحالات بسيطة إلى متوسطة، لما تكتر أوي يبقى عدد الحالات اللي بتحتاج الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي تزيد، بس لم يحدث امتلاء بنسبة 100% في المستشفيات، وكمان الاحتياطي من الأسرة المستعدة لاستقبال أي حالات موجودة».

السيسي وجهنا بأن نكون على قمة الاستعداد حال ارتفاع أعداد الإصابات

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهنا بأن نكون على قمة الاستعداد حال ارتفاع أعداد الإصابات بحيث يكون هناك طرق بديلة، معلقًا في الوقت ذاته على قلة عدد الأطفال الحاصلين على لقاحات كورونا: «فيه نوع من الترقب والحذر، لكن نرصد زيادة في الأعداد المقبلة على التطعيم في الفئة ما بين 12 لـ 18 سنة».