مستشار الرئيس يرد على مطالب مد إجازة نصف العام الدراسي: «لا داعي للخوف»

علّق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، على مطالب أولياء الأمور المتعلقة بمد فترة إجازة نصف العام الدراسي، بسبب فيروس كورونا وزيادة الإصابات، موضحًا أن هناك لجنة لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء تنعقد بشكل مستمر، وتنظر لجميع التوصيات المقدمة، وتعمل على تحقيق التوازن بين الوضع الوبائي وصحة المواطن وكذلك تحقيق التوازن الاقتصادي للبلاد.

الشخص المصاب بـ«أوميكرون» ينقل العدوى لـ14 فردا

وأضاف «تاج الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «أوميكرون» يختلف عن غيره من المتحورات في الخصائص، إذ أنه ينتشر بسرعة كبيرة، كما أن الشخص المصاب لديه القدرة على نقل العدوى لـ14 فردا، ويتشابه مع أعراض نزلات البرد.

مستشار الرئيس: الأعراض الجانبية للقاحات تشبه تطعيمات الأطفال

وتابع مستشار الرئيس أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة حتى الآن، وعلى المواطنين الإقبال على التطعيم خاصة، وأن الأعراض الجانبية للقاحات تشبه تطعيمات الأطفال كثيرًا، ولا داعي للخوف أو القلق، منوهًا بأن الدولة المصرية أدارت ملف كورونا بشكل احترافي للغاية، ومصر كانت من الدول الأولى التي وفرت جميع اللقاحات التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية.

الموجة الجديدة أعراضها في الجزء العلوي للجهاز التنفسي

وعن تغير أعراض فيروس كورونا، أكد أن هذه الموجة أعراضها في الجزء العلوي للجهاز التنفسي، وفقدان حاستي الشم والتذوق ليس منتشرا كما حدث في الموجات الثلاثة السابقة، منوهًا بضرورة العودة إلى الطبيب المختص قبل أخذ البروتوكول العلاجي في كل حالة تختلف عن غيرها من حيث الأعراض والحالات المخالطة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.