نقل 12 مريضاً و4 أطفال من مستشفى الغنايم بعد حريق بغرفة الكهرباء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه تم تكليف مديرية الصحة بنقل مرضى مستشفى الغنايم المركزي، البالغ عددهم 12 مريضاً، إلى مستشفى الحميات بالغنايم، وذلك بعد اشتعال كابل الكهرباء المغذي للمستشفى، مما أدى إلى تعطل لوحة الكهرباء وصعوبة تشغيل المولد الكهربائي البديل، بسبب احتراق بعض الكابلات، كما تم نقل 4 أطفال بقسم الحضانات، إلى حضانات أخرى بديلة واحتواء الأزمة.

إخطار لغرفة عمليات المحافظة باحتراق كابل كهرباء

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تلقى إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة وإدارة الكوارث والأزمات، اليوم السبت، يفيد احتراق كابل كهربائي مغذي لمستشفى الغنايم المركزي، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تكليف وكيل الصحة بنقل المرضى إلى مستشفى الحميات

وعلى الفور، أصدر المحافظ تعليماته إلى وكيل وزارة الصحة ومسئولي مرفق الإسعاف ورئيس مركز الغنايم ونائبه، بالتدخل العاجل، وتم الاستعانة بمدير المستشفى والأطباء المتخصصين، وتم نقل عدد 12 مريضاً من الأقسام الداخلية إلى مستشفى الحميات، ونقل 4 أطفال بقسم الحضانات إلى مراكز أخرى بديلة، والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتوفير كافة الإمكانات الطبية لهم تحت إشراف طبي، لحين انتهاء أعمال الإصلاح بلوحة كهرباء المستشفى، وانتظام العمل بها خلال الساعات القادمة.

كما وجه المحافظ مسئولى الكهرباء والصيانة بالتنسيق مع إدارة المستشفى وسرعة إصلاح الكابلات الكهربائية ومراجعة كافة الكابلات بالمستشفى، والتأكد من كفاءتها وتشغيلها خلال الساعات القادمة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز الغنايم، خالد عويس، بمتابعة أعمال الإصلاح وعودة العمل بالمستشفى، وتقديم كافة الدعم والمساعدة في عملية الإصلاح، كما اطمأن محافظ أسيوط على الحالة الصحية للمرضى، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية للمرضى حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

كما وجه المحافظ الشكر لكافة الأطباء ورجال الإسعاف لسرعة التعامل مع الأزمة ونقل المرضى إلى مستشفى الحميات والسيطرة على الموقف، كما وجه الشكر إلى رجال الحماية المدنية لسرعة السيطرة على حريق الكابل الكهربائي.