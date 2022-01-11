محافظ أسيوط يوجه بمتابعة المشروعات الخدمية وسرعة تنفيذها

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تكليف قيادات المحافظة لمتابعة وحدات المشروعات الاقتصادية والخدمية التابعة للمحافظة للاطمئنان على سير العمل بهذه الوحدات والتأكد من جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية وحسن استغلال المعدات والإمكانات المتاحة لتنفيذ الخطط المطلوبة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق إيرادات تصب في حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة والتي تستخدم في استكمال الخطط التنموية ومواجهة المتطلبات والاحتياجات العاجلة.

وأضاف أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المشروعات وإجراء أعمال الصيانة وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة والتأكد من كفاءة التشغيل ورفع مستوى العناصر البشرية المعنية وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها.

وفي هذا السياق تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكريتر عام مساعد المحافظة وحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة لمتابعة سير العمل بالوحدة والوقوف على إمكانياتها من المعدات والآلات الخاصة بالرصف وكذلك متابعة الأعمال الجارى تنفيذها على أرض الواقع واستمعت إلى خطة العمل والمعوقات التي تعرقل سيره ومدى إمكانية تطوير العمل بالمشروع لتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة به للارتقاء بحالة الرصف بكل شوارع مدن وقرى المحافظة.

وأشارت السكرتير المساعد إلى ضرورة الاجتهاد في العمل حتى تحقق وحدة الرصف المطلوب منها على أكمل وجه مشيرة إلى أن المحافظة سوف تقدم كل الدعم والمساندة لنجاح الوحدة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة تجاه هذا القطاع الهام مؤكدة على استمرار جولاتها الميدانية للمشروعات التابعة للمحافظة للاطمئنان على سير العمل وإزالة أي معوقات من شأنها تعطيل العمل مؤكدة على حرص المحافظة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن مشروع وحدة الرصف هو أحد مشاريع المحافظة الاقتصادية ويهدف إلى تدعيم كفاءة أعمال رصف الطرق وصيانتها بدائرة المحافظة وإنشاء وترميم ورصف الطرق داخل المدن وخارجها.