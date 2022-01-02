محافظ أسيوط: حالة استنفار بكامل أجهزتنا التنفيذية للتعامل مع الأمطار

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تكليف قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال مراجعة سلامة أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية وخطوط المياه وشبكات المرافق بالقرى والمراكز.

وأكد في بيان، متابعة استمرار أعمال رفع وإزالة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار وتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف المباشر على نشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين لشفط أية تجمعات للمياه ورفع أية آثار ناتجة عن سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وطالب قيادات المحافظة باستمرارية جاهزية كافة القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية في الطقس ومواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

أعمال مراجعة شبكات الكهرباء

وتفقد اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة اليوم - خلال جولة ميدانية - أعمال مراجعة شبكات الكهرباء وخطوط المياه وأعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية للتأكد من سلامتها وإصلاح أية أعطال قد تكون قد لحقت بها نتيجة سقوط الأمطار المتوسطة على المحافظة أمس وأول أمس، حفاظاً على سلامة المواطنين ومواجهة تداعيات تلك الأمطار.

ولفت إلى متابعته المستمرة من خلال غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لحالة الطقس وتداعياتها أولًا بأول والجهود المبذولة لاحتواء الأزمة وخاصة مع وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الرئيسية والصحراوية والأماكن الزراعية.

كما تفقدت المهندس فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام مساعد المحافظة، بعض الوحدات المحلية للمراكز والمدن وتابعت سير العمل في مراجعة أعمدة الإنارة وإصلاح أية أعطال فضلًا عن متابعة رفع أية آثار ناتجة عن سقوط الأمطار.

استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات

وأشار محافظ أسيوط إلى أن غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية

ووجه المحافظ باستمرار حالة الاستنفار التام بالوحدات المحلية لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها ومتابعة حالة الطرق العامة والمرور المستمر على كل مخرات السيول واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع أي طارئ.

متابعة لشكاوى سوء حالة الجو والأمطار

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان.

كما طالب محافظ أسيوط المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ والاتصال على الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» أو رقم غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة «2135603 / 088» على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.