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محمود مسلم

طفرة في توظيف الودائع في القروض خلال 5 سنوات

كتب:

دينا عبدالفتاح ومحمود حمدان ومحمد حمدى وفاطمة نشأت ومصطفى محمود والزهراء مصطفى وتقى حاتم وإسراء محمد و هاجر بركات
09:43 م | السبت 29 يناير 2022
طفرة في توظيف الودائع

طفرة في توظيف الودائع

نجح القطاع المصرفى فى تعزيز نسبة توظيف الودائع فى القروض خلال الخمس سنوات الماضية محققة زيادة بنسبة 18.3%، لترتفع نسبة توظيف الودائع فى القروض من 30.4% بنهاية سبتمبر 2017، لتصل إلى 48.7% بنهاية سبتمبر 2021. تثبت المؤشرات مدى نجاح القطاع المصرفى فى استثمار ودائعه الاستثمار الأمثل من خلال تعزيز نسب توظيف الودائع فى القروض، التى توفر أعلى عائد للبنوك، ويسير القطاع المصرفى بخطوات إيجابية تضمن وصول القطاع المصرفى المصرى إلى نسب توظيف الودائع فى القروض السائدة فى القطاع المصرفى العالمى خلال السنوات المقبلة.

كما تثبت تطور نسبة توظيف الودائع فى القروض تعزيز الشمول المالى وزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك خاصة المقترضين، التى تعكس على صعيد آخر نجاح القطاع المصرفى فى ضخ المزيد من السيولة فى السوق المحلية سواء لتمويل المشروعات أو لمنتجات التجزئة المصرفية.

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