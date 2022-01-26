رئيس اتحاد بنوك مصر: الودائع 6 تريليونات والقروض 2 تريليون

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك، إن الاتحاد أصدر بيانا يؤكد وجود أموال وليس كما قيل للشائعات عن أن الأموال الموجودة في البنوك ستقل، لافتا إلى أن هناك بنكا إنجليزيا سيفتح في مصر وهذا أكبر دليل على استقرار الاقتصاد المصري.

حجم الودائع في البنوك

وأضافت «الأتربي» خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في عام 2014 كانت الوادئع الموجودة في البنوك تريليون و400 مليار جنيه ولكن حاليا أصبحت 6 تريليونات و200 مليار جنيه، مؤكدا أن الشخص يمكنه تحويل أي مبلغ عن طريق البنوك ولكن هناك حدا من الاقتصاد النقدي وهذا سيكون في صالح المواطن ولتقليل تداول الأموال لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مبينا أن حجم السحب اليومي للفرد لا يزيد عن 50 ألف جنيه.

ارتفاع حجم القروض

وأوضح رئيس اتحاد البنوك، أن حجم القروض في القطاع المصرفي في عام 2014 كانت 580 مليار جنيه وأصبحت 2 تريليون و900 مليار جنيه وهذا يؤكد أن البنوك تضخ في شرايين الاقتصاد، مبينا أن مصر من الدول القليلة التي يعد معدل النمو فيها بالموجب وقد أشادت المنظمات العالمية بدور مصر ومحافظ البنك المركزي المصري حصل على جائزة ضمن أفضل 10 محافظين في العالم، كما أن البنك المركزي هو البنك الوحيد الذي يضمن أموال المودعين والبنوك المركزية حول العالم لا تطبق هذا الأمر.

أرباح بنكي مصر والأهلي

وأكد رئيس اتحاد البنوك، أن بنك الاعتماد والتجارة عندما خسر عالميا تحولت الودائع فيه في ودائع بنك مصر، مؤكدا أن البنك الأهلي والمصري حققوا أرباح تزيد عن 45 مليار جنيه في نهاية عام 2021.