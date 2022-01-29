شفرة القناة الجزائرية الأرضية وطريقة ضبط وإدخال التردد على النايل سات

شعبية واسعة ومتابعة كبيرة حظت بها القناة الجزائرية الأرضية، وذلك بعد إذاعتها لمباراة مصر وكوت ديفوار في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي انتهت بفوز منتخب الفراعنة على حساب ساحل العاج بنتيجة 5/4 بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، كما تداولت أنباء غير مؤكدة عن إذاعة مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي البطولة على القناة، ما زاد عمليات البحث بشأن شفرة القناة الجزائرية الأرضية وكيفية ضبط التردد.

شفرة القناة الجزائرية الأرضية

وتزداد عمليات البحث بشأن شفرة القناة الجزائرية الأرضية؛ نظرًا لأنها قناة مشفرة يتطلب فتحها على النايل من خلال إدخال الشفرة الخاصة بها، وتوجد القناة باسم Programme NationalHD عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

ويتم ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- قم بالضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط من القائمة على كلمة خيارات Options.

- عليك بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- ويفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة.

- ومن قائمة الأقمار Sat Menu قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680 كتابةً.

- اختيار التردد الأفقي H.

- والخطوة التالية قم باختيار معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر قليلًا حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- وبعد إدخال التردد تجد أنّ القناة لا تزال مُشفرة؛ لذا عليك إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية 1100001100000000، ويختلف إدخال الشفرة حسب الريسفير الخاص بك.

موعد مباراة مصر والمغرب

وتقام مباراة مصر والمغرب في الخامسة من مساء غد الأحد، ويقودها تحكيميًا السنغالي ماجيتي نداي، بمساعدة مالك سامبا وجبريل كامارا، وصادق السالمي من تونس حكمًا رابعًا، ويوجد الحكم المكسيكي فرناندو جيريرو في تقنية الفيديو ويساعده دجان بيدة من موريتانيا وجيرسون من أنجولا.

ونظرًا لعدم تأكد أنباء إذاعة مباراة مصر والمغرب عبر القناة الجزائرية الأرضية، خاصة بعد أن أذاعت القناة مباراتي تونس وبوركينا فاسو، والكاميرون وجامبيا، هناك عدد من القنوات المفتوحة التي تنقل اللقاء غدًا، وهي:

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر Eutelsat 9 شرق، التردد: 11900، 27500 أفقي.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.