القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب.. شاهدها على التلفزيون

مواجهة نارية تنتظر منتخب مصر أمام نظيره المغربي، في تمام الساعة الخامسة مساء غد الأحد، في الدور الربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2022، وذلك بعد أن حقق الفراعنة الفوز على منتخب كوت ديفوار بالضربات الترجيحية.

ويبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة، عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب في الدور الربع نهائي؛ ليتمكنوا من مشاهدة المباراة في المنزل في هذه الأجواء الباردة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

ويبث عدد من القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات المختلفة، مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022؛ لذا نقدم لمتابعي جريدة «الوطن» من خلال هذا التقرير القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة مصر والمغرب، والتردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، وفق ما أعلنته تلك القنوات، والتي جاءت كالتالي:

تعددت القنوات التي تبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على القمر الصناعي نايل سات، وتتمثل في:

1- تردد القناة الجزائرية الأرضية

رغم أنه لم يتم التأكد من بث القناة لمباراة مصر والمغرب، إلا أن سبق وأن أذاعت القناة الجزائرية الأرضية، مباراة مصر وكوت ديفوار؛ لذلك ينصح بمتابعتها قبل المباراة؛ لحين التأكد من إذاعتها لها من عدمه.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680 عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ( 5/6 ).

2- تردد قناة النبأ الليبية

قد تكون قناة النبأ الليبية من بين القنوات التي ستنقل مواجهة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، ويمكن الحصول عليها باتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

3- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12284.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

4- تردد قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12015.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

5- تردد قناة MTI الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

نعدل تصحيح الخطأ: ( 5/6 ).

ومن المنتظر أن يقود مباراة مصر والمغرب طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة ماجيتي نداي، أحد أهم وأفضل حكام القارة في الوقت الحالي، بمساعدة ماليك سامبا ودجيبريل كامارا، والتونسي صادوق السالمي حكمًا رابعًا.

تردد قنوات بين سبورت المشفرة

تذيع قنوات بين سبورت المشفرة مباريات بطولة أمم أفريقيا بشكل حصري، ويمكن الحصول عليها باستخدام الرسيفر الخاص بها، وضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات، كما يلي:

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4