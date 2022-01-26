تردد قناة الجزائرية الأولى وكيفية تشغيلها على جميع الرسيفرات

بعد إعلان التليفزيون الجزائري بث مباريات المنتخبات العربية في البطولة وعلى رأسها مباريات منتخب مصر، وذلك بعد أن ودّع المنتخب الجزائري البطولة القارية من الدور الأول، ازدادت عمليات البحث من قِبل عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة الجزائرية الأولى وكيفية ضبطها على النايل سات، إذ تذاع اليوم عبر القناة مباراة مصر وكوت ديفوار التي من المقرر أن تحدد المنتخب المؤهل لربع نهائي البطولة.

تردد قناة الجزائرية الأولى

وتأتي قناة الجزائرية الأولى عبر القمر الصناعي المصري باسم Programme NationalHD، وذلك على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

ويمكنك ضبط تردد قناة الجزائرية الأولى على التليفزيون وفقًا لنوع جهاز الريسيفر الخاص بك، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية وفقًا لصلاح أحمد، فني السوفت ويير وتركيب الدش:

أجهزة Sunplus

وهذا النوع من الأجهزة يعمل على ريموت تايمر ويعرف باسم الداكي، ويمكن ضبط تردد قناة الجزائرية من خلال استخدام فلاشة 4 ميجا، ثم من القائمة قم باختيار الوسائط المتعددة، ثم قم بكتابة 1506، واختر «باتش والسوفتات الحديثة» ثم قم بالضغط على «موافق» ثم 0 وأدخل الشفرة الخاصة بالقناة.

أجهزة Sunplus الـ 8 ميجا

اضغط على القائمة، ثم اضغط على «ضبط»، ثم اضغط على «موافق».

ومن الريموت اكتب 1512، لتظهر أمامك صفحة XCAM، وفي أول سطر منها يطلب منك إدخال شفرة القناة.

أجهزة «كيوماكس» و«سالك» و«ستار سات» و«تايجر» و«جيون» و«هيرشمان»

في حال لم تجد في الريموت زر f1 قم بالضغط على Audio أو Info واكتب 111، ثم قم باختيار «twin protocol»، ثم تذهب إلى القناة التي تريد فتحها، واضغط على زر +PAGE ليظهر أمامك مربع تضغط من خلاله على الزر الأحمر وتقوم بإدخال الشفرة وتضغط على «موافق».

أجهزة «هيرشمان» و«ستار سات هايبر» و«تايجر هاي كلاس» واتش 4 العادي

اضغط على F1 أو Info إن لم تجدها، ثم أكتب 333 ليظهر مربع تدخل فيه الشفرة وتضغط على «موافق».

أجهزة «اتش 3 العادي» و«اتش تو واتش 1 بلص القديم»

يجب إدخال الشفرة من خلال الضغط على «القائمة» ثم «التركيب» ثم «قائمة الأكواد»، ثم اختر «تشفير»، وإضافة وأدخل الشفرة.

أجهزة معالج ALI

ويكون الريموت الخاص به آخره ebg، ويوجود منه حجم كبير وصغير، وتتمثل طريقة إدخال الشفرة من خلال الوقوف على اسم القناة والضغط على الزر الأخضر f2، ولتفعيل السيرفر، اضغط على «القائمة» ثم Info، واكتب 6666 لتظهر أمامك كلمة «سيرفر» أو «خادم»، اضغط على «Server Canal»، لتجد قائمة الشفرات في الخيار الأخير لصفحة التركيب، التي تظهر من خلال الضغط على «القائمة» ثم 8888.

أجهزة المعالج جي إكس GX

وتتمثل طريقة إدخال الشفرة بعد ضبط تردد قناة الجزائرية الأولى في اتباع الآتي:

- قم بالضغط على OK ورقم 1 من الريموت، ليظهر مربع الشفرة، وأدخلها فورًا.

- أو يمكنك الضغط على OK ثم 0 من الريموت، ثم الوقوف على القناة واضغط على الزر الأزرق أو الزر الأصفرأو الزر الأخضر حسب نوع جهازك، ثم اكتب 8612، ثم الدخول على «القائمة» واكتب 666 أو 8888 حسب جهازك لتظهر كلمة patch، بعدها قم بإدخال الشفرة.

أجهزة صن بلص الشعبي

قف على القناة واضغط على زر «جوتو» من الريموت ليظهر أمامك سطر تكتب فيه الشفرة، وفي حال لم تعمل القناة، اضغط على «القائمة» واكتب 888 لتظهر أمامك صفحة الشفرات، قم بعدها بتفعيل Server Menu، واكتب 9999، ثم اختر الإعدادات، واضغط على protocol، لتجد السيرفرات، اختر OSCam، ثم اضغط على الزر الأصفر، ويشترط توصيل الريسفير بالإنترنت.

أجهزة Sunplus بريموت LM

قف على القناة وضغط 8899 أو 7766 أو 6677 حسب نوع جهازك، ثم اضغط على زر رجوع الفلاشة، ليظهر سطر تكتب خلاله الشفرة وتقوم بالضغط على «حفظ».

أجهزة المعالج مونتاج Montage

وهذه الأجهزة صاحبة ريموت GOTO أو LIST، ومن خلالها اضغط على 9878 لتفعيل إدخال الشفرات، ثم قف على القناة واضغط OK ثم الزر الأخضر لإضافة الشفرة.