إشادات الجمهور بأولى حلقات مسلسل «أبو العروسة 3»: بداية مشرقة

انطلقت مساء اليوم على قناة dmc، أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة والذي لاقى إشادات عديدة من الجمهور.

ومن أبرز التعليقات على الحلقة كالتالي: «حلقة جامدة ضحكنا من قلوبنا بجد»، وأضاف آخر «بداية حلوة بجد وخصوصا مشهد ملاك والعروسة».

وعلق آخر «بجد حلقة جميلة جدا وبداية مشرقة للموسم الجديد»، وقال آخر «ما شاء الله المسلسل واضح من بدايته روعة وطبيعي ومشاهد فعلا حقيقية».

وتابع آخر «حلقة في قمة الإبداع بصراحة، ليا فترة ماضحكتش هكي عايدة تمثلني».

وجاء تعليق آخر «الواحد وسط العك اللي بيشوفه في أفلام ومسلسلات في حاجة حلوة اسمها أبو العروسة، رجع معنى يعني إيه عيلة تاني».

مسلسل أبو العروسة

الموسم الثالث من مسلسل «أبو العروسة» من بطولة سيد رجب وسوسن بدر وصفاء الطوخي وأحمد صيام ونيرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمد حاتم ورانيا فريد شوقي، وآخرين ومن إخراج هاني كمال.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول أسرة عبدالحميد الذي خرج على المعاش ويواجه مشكلات أسرته وأبنائه بمشاركة زوجته عايدة.

ولاقى مسلسل «أبو العروسة» بجزأيه الأول والثاني نجاحا كبيرا وإشادات وقت عرضه، حيث تصدرت عدد من مشاهد أجزائه الأولى التريند.

مواعيد عرض مسلسل «أبو العروسة»

ويعرض المسلسل في تمام الساعة 8 مساء على قناة dmc، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويجري إعادة الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc دراما، بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الـ12:30 ظهرًا، بينما تعرض على «dmc دراما» في تمام الساعة الـ11 مساءً، وتعاد في تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الـ4 عصرًا.