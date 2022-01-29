تاج الدين: «إحنا في الجيل الثالث من كورونا.. ولسه هيظهر لحد السابع»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فكرة ظهور فيروسات جديدة أمر وارد جدًا، «مجموعة الكورونا لسه مظهرتش كلها، فيها كذا نوع، إحنا في الجيل الثالث، لسه فيه 4 و5 و6 و7»، ويجب علينا أن نترقب ونحترس ونتابع ونرصد ونتعامل مع أي شيء جديد، مثلما تتعامل معها الدول الأخرى.

ليس هناك أي أخبار جديدة عن «نيو كوف»

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ليس هناك أي أخبار جديدة عن الفيروس الجديد «نيو كوف»، الذي أعلنت عنه الصين، إذ لم يتضح بعد إذا كان متحورًا من فيروس كورونا أو فيروسا جديدا، «الجزء العلمي الدقيق لسه مظهرش، لسه متكلمناش عليه علميا أو المجلات العالمية والأبحاث العلمية العالمية اتكلمت عنه، وارد جدًا يكون فيروس جديد ووارد يكون متحور، لكن الصورة العلمية لم تتضح حتى الآن تمامًا».

هناك أمراض مشتركة كثيرة بين الإنسان والحيوان

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك أمراضا مشتركة بين الإنسان والحيوان، وهي كثيرة جدًا، فالطيور المهاجرة تخرج من جنوب شرق آسيا وتمر على الشرق الأوسط ثم أوروبا، «قد تكون محملة بأمراض، ومستبعد أن تكون الطيور المهاجرة نفس الأفواج في كل عام، وبيعدوا علينا وينزلوا إفرازات، منها طيور تقع ومنها الناس تصطادها، فانتقال الفيروسات من الحيوان للإنسان وارد، كله عايش في الحياة، يارب ما يكونش حاجة خطيرة، وهنقول كل حاجة لما الأمور تتضح».