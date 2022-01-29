جيش النيجر يعلن قتل 10 مسلحين تابعين لتنظيم داعش

أعلن جيش النيجر، اليوم، أنه قتل نحو 10 مسلحين تابعين لتنظيم داعش وولاية غرب أفريقيا خلال هجوم على أحد مواقعه في منطقة ديفا جنوب شرق القريبة من الحدود مع نيجيريا.

وقالت وزارة الدفاع بـ النيجر، في بيان لها، إن الحصيلة الأولية للهجوم من جهة العدو على الشكل التالي: ثلاث مركبات مُدمّرة وأخرى متروكة وعشر جثث تم العثور عليها.

وأضاف البيان: «هاجمت عناصر معادية على متن سبع مركبات اليوم قاعدة شيتيما وانغو العسكرية، وسمح الرّد النشط لجنود القاعدة بصدّ الهجوم وسحق العدّو».

عدم تسجيل أي إصابات في جيش النيجر

وأشار إلى أنه لم تُسجّل أي إصابات في صفوف الجيش، وأن عملية تطهير جارية حاليًا.

وشيتيما وانغو، قرية تبعد 25 كيلومترًا من ديفا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق النيجر المُحاذي لنيجيريا تستهدفها غارات جهادية من بوكو حرام وتنظيم داعش.

ويأتي هجوم السبت بعد عدة أشهر من الهدوء في منطقة ديفا، التي يستهدفها الجهاديون منذ 2015.

هجمات منتظمة للجهاديين في الساحل الغربي

وتواجه النيجر هجمات منتظمة ودامية تشنّها الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل بالغرب، قرب مالي وبوركينا فاسو.